4 لاعبين للمرة الأولى بقائمة منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن

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كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن أمس، عن قائمة المنتخب لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي، كاب فيردي وبتسوانا، في إطار الجولتين الخامسة والسادسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، يومي 15 و19 نوفمبر الجاري، على الترتيب.

وشهدت قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، انضمام 4 لاعبين للمرة الأولى للمنتخب الوطني تحت قيادة حسام حسن، وهم "حسام عبد المجيد، طاهر محمد طاهر، محمد أحمد ربيعة ومحمود عبد الحفيظ زلاكا".

ويتواجد المنتخب الوطني، في المجموعة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، رفقة كلا من: "كاب فيردي، بوتسوانا وموريتانيا".