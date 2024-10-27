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صلاح الوصيف.. تاريخ مواجهات أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي

04:42 م الأحد 27 أكتوبر 2024

محمد صلاح

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كتب - محمد القرش:

يترقب عشاق كرة القدم العالمية قمة إنجليزي مساء اليوم الأحد، عندما يلاقي أرسنال نظيره ليفربول في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأتي القمة الإنجليزية عقب ساعات من الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، مما يُزيد من الجرعة الكروية الممتعة خلال هذه الفترة.

تاريخ مواجهات أرسنال وليفربول

والتقى الفريقان خلال 64 مباراة عبر تاريخ الدوري الإنجليزي، فاز الجانرز في 18 لقاء، وانتصر الريدز بـ25 مواجهة وسيطر التعادل 21 مرة.

وتلقت شباك أرسنال 109 هدف خلال المباريات الـ64، بينما سجلوا في مرمى ليفربول 81 هدفا.

ويُعد المهاجم البرازيلي، روبرتو فيرمينو الهداف التاريخي للقاءات الفريقين بالدوري الإنجليزي برصيد 11 هدفا، ويأتي محمد صلاح في الوصافة برصيد 9 أهداف بالتساوي مع روبي فاولر.

أرسنال ليفربول الدوري الإنجليزي محمد صلاح
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