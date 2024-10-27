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التشكيل المتوقع لأرسنال في مباراة ليفربول

11:48 ص الأحد 27 أكتوبر 2024
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  • عرض 7 صورة
    أرسنال ضد توتنهام
  • عرض 7 صورة
    أرسنال
  • عرض 7 صورة
    أرسنال ضد توتنهام
  • عرض 7 صورة
    بوكايو ساكا لاعب أرسنال
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    أرسنال ضد تشيلسي
  • عرض 7 صورة
    أرسنال ضد تشيلسي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستضيف فريق أرسنال عند 07:30 مساء اليوم الأحد نظيره ليفربول ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل فريق أرسنال قبل المباراة المركز الرابع برصيد 17 نقطة بفارق نقطة عن أستون فيلا صاحب المركز الثالث الذي خاض مباراة الجولة التاسعة.

ليفربول يحتل قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر الذي خاض مباراة الجولة 9.

ومن المتوقع أن يبدأ أرسنال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت - جابرييل ماجالايس - كيويور - زينتشينكو.

خط الوسط: توماس بارتي - ديكلان رايس - تروسارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - كاي هافرتز - مارتينيلي.

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التشكيل المتوقع لفريق ليفربول في مباراة أرسنال

موعد مباراة أرسنال وليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي ليفربول أرسنال ليفربول ضد أرسنال
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