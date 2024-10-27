التشكيل المتوقع لأرسنال في مباراة ليفربول

بعد اشتباكات مباراة اليوم.. أزمات الأندية الإسرائيلية والمنتخب في

"اشتباكات ورفض جماهيري".. ماذا حدث في مباراة فرنسا وإسرائيل في دوري

"خيانة ووفاة والده ".. 15 صورة ترصد حياة توتي من الزواج إلى الانفصال

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستضيف فريق أرسنال عند 07:30 مساء اليوم الأحد نظيره ليفربول ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل فريق أرسنال قبل المباراة المركز الرابع برصيد 17 نقطة بفارق نقطة عن أستون فيلا صاحب المركز الثالث الذي خاض مباراة الجولة التاسعة.

ليفربول يحتل قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر الذي خاض مباراة الجولة 9.

ومن المتوقع أن يبدأ أرسنال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت - جابرييل ماجالايس - كيويور - زينتشينكو.

خط الوسط: توماس بارتي - ديكلان رايس - تروسارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - كاي هافرتز - مارتينيلي.

اقرأ أيضًا:

"حاسبوا اللي جاب إمام عاشور".. تعليق ناري من الحضري على عودته للأهلي

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول في مباراة أرسنال