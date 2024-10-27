موعد مباراة ليفربول وأرسنال والقنوات الناقلة

كتبت-هند عواد:

يستعد ليفربول لمواجهة أرسنال، على ملعب الإمارات، في قمة مثيرة بالجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة وحيده عن منافسه مانشستر سيتي.

موعد مباراة ليفربول وأرسنال

ويحل ليفربول ضيفا على أرسنال، في السابعة والنصف مساء غدا الأحد، على ملعب الإمارات، في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وأرسنال

تنقل قناة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، على قناة beIN Sports HD 1، الناقل الحصري للبطولة.

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