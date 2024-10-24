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فانتازي.. ارتفاع سعر كول بالمر قبل الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي

06:14 م الخميس 24 أكتوبر 2024

كول بالمر لاعب تشيلسي

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كتب - محمد القرش:

شهد اليوم ارتفاع سعر لاعب تشيلسي، كول بالمر، قبل الجولة التاسعة من فانتازي الدوري الإنجليزي، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات الماضية.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 24 أكتوبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

- كول بالمر (تشيلسي) 10.9 مليون جنيه إسترليني

- مايكل كين (إيفرتون) 4.2 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

- جوليان أراوجو زونيجا (بورنموث) 4.4 مليون جنيه إسترليني

- أكسل ديساسي (تشيلسي) 4.3 مليون جنيه إسترليني

- جاكوب ميرفي (نيوكاسل) 5.1 مليون جنيه إسترليني

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