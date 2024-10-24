أفضل 11 لاعبا للجولة التاسعة من فانتازي الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

رشح كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز 11 لاعبا يمكنهم التألق وتحقيق الكثير من العوائد الهجومية او الدفاعية في الجولة التاسعة.

وشهد التشكيل تواجد كري وود مهاجم نوتنجهام فورست الذي يواجه ليستر سيتي، بجانب إيرلينج هالاند هداف الدوري الإنجليزي.

أفضل تشكيل للجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: فليكين (برينتفورد - 4.5 مليون).

خط الدفاع: جفارديول (السيتي - 6.1 مليون) - فيلتمان (برايتون - 4.5 مليون) - آيت نوري (ولفرهامبتون - 4.4 مليون).

خط الوسط: بالمر (تشيلسي - 10.9 مليون) - سون (توتنهام - 9.9 مليون) - مبيومو (برينتفورد - 7.6 مليون) - بونانوتي (ليستر - 5 مليون).

خط الهجوم: هالاند (السيتي - 15.4 مليون) - واتكينز (أستون فيلا - 9.1 مليون) - كريس وود (نوتنجهام - 6.3 مليون).

وتبدأ الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي غدا الجمعة، بمباراة ليستر سيتي ونوتنجهام فورست.