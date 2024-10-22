بينهم صلاح.. أفضل 11 لاعبا في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي

كتب - محمد القرش:

انتهت الجولة الثامنة من فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي شهدت مفاجآت من حيث تألق لاعبين غير متوقع لهم أن يقدموا كل ذلك.

وشهد تشكيل الأفضل عن الجولة الثامنة تواجد محمد صلاح، وكاميرون آرتشر مهاجم ساوثهامبتون الذي سجل هدفا في مرمى ليستر سيتي.

أفضل 11 لاعبا في الجولة الثامنة

حراسة المرمى: فيربروجين (برايتون - 10 نقاط).

خط الدفاع: مايكل كين (إيفرتون - 14 نقطة) - جفارديول (السيتي - 10 نقاط) - سينيسي (بورنموث - 9 نقاط) - ستونز (السيتي - 9 نقاط).

خط الوسط: جونز (ليفربول - 13 نقطة) - سون (توتنهام - 12 نقطة) - صلاح (ليفربول - 12 نقطة) - كلويفرت (بورنموث - 11 نقطة) - بيسوما (توتنهام - 10 نقاط).

خط الهجوم: كاميرون آرتشر (ساوثهامبتون - 9 نقاط).

ومن المقرر أن تبدأ الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الجمعة المقبل، بمباراة ليستر سيتي ونوتنجهام فورست.