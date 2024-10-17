"أمة على وشك الدمار".. لاعب تركي يدعم فلسطين بكلمات مؤثرة (صورة)

كتب - يوسف محمد:

حرص اللاعب التركي كريم أكتورك أوجلو، على توجيه رسالة دعم إلى الشعب الفلسطيني، بسبب الأحداث التي تدور في قطاع غزة.

وقام أوجلو لاعب فريق بنفيكا البرتغالي، بنشر رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، جاءت كالتالي، "أعرف أن الجميع يتحدث، بإن هذا الموضوع هو أمر لا بد من التعامل معه بدقة شديدة وأنما أسمعهم ولكن لم يعد الأمر يقتصر على ذلك، لكن صرخة أمة يائسة، المجزرة التي يتعرض لها الأطفال والمدنيين، أحياناً في منازلهم وأحياناً في دور العبادة وأحياناً في المستشفيات حيث ينتظرون المساعدة".

وأضاف: "ربما حدثت أشياء كثيرة عبر التاريخ بين إسرائيل وفلسطين، لكن ما أراه الآن هو أمة على وشك الدمار، أعلم ذلك ولا أستطيع أن أبقى صامتا حيال ذلك، هل هناك من لن يدين، ما ذكرته أعلاه؟".

وتابع: "بعد مواجهة مثل هذه المأساة، كيف يمكن أن نستمر في حياتنا وكأن كل شيء على ما يرام؟".

واختتم أكتورك تصريحاته: "يجب أن تتوقف هذه المذبحة، ويجب أن يعيش الأطفال، ويجب أن تكون العائلات سعيدة، هذا يكفي".

وانضم اللاعب صاحب ال 25 عاماً، إلى فريق بنفيكا البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وشارك كريم أكتورك، رفقة بنفيكا البرتغالي في 5 مباريات وتمكن خلالهم من تقديم 4 تمريرات حاسمة.

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