اكتشاف عظام تعود لإحدى أقدم جرائم القتل في التاريخ "صور"

06:27 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
وكالات

نشر فريق من الباحثين اكتشافا أثريا مثيرا في فيتنام قد يكشف عن واحدة من أقدم جرائم القتل في التاريخ.

ففي كهف Thung Binh 1 الواقع ضمن مجمع Tràng An Landscape Complex المدرج على قائمة التراث العالمي، عثر على عظام رجل يعتقد أنه كان يبلغ نحو 35 عاما عند وفاته قبل حوالي 12 ألف عام.

ويشير التحليل إلى أن الرجل، الذي أطلق عليه الرمز TBH1، ربما مات على يد إنسان آخر، ما قد يجعلها أقدم حالة معروفة للعنف بين الأشخاص في جنوب شرق آسيا.

وبحسب الدراسة، التي قادها عالم الآثار كريستوفر ستيمبسون من جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة ونشرت في مجلة Proceedings of the Royal Society B، أظهر فحص العظام أن الرجل كان بصحة جيدة وقت وفاته.

غير أن تحليلا دقيقا لرقبته كشف عن وجود ضلع عنقي إضافي ونقطة من الكوارتز مصقولة بعناية، يُرجح أنها كانت رأس مقذوف حجري استقر في عنقه بعد إصابته، مسببا كسرا وعدوى أدت إلى وفاته لاحقا.

ويقول علماء الآثار إن هذا الاكتشاف قد يغير فهمنا للتاريخ المبكر للعنف بين البشر في المنطقة.

يوضح الباحث بنيامين أوتينغ من المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في سميثسونيان أن الكوارتز المكتشف لا يتوافق مع الأدوات الحجرية المحلية، مما يثير تساؤلات حول مصدره وهوية الجاني.

ويرى ستيمبسون أن وجود الصدمة مع الأداة المسببة لها في موقع الدفن يعد اكتشافا استثنائيا لهذه الفترة الزمنية في جنوب شرق آسيا.

جرائم القتل فيتنام جامعة أكسفورد المملكة المتحدة اكتشاف عظام
