شاهد بالفيديو.. قطار أقمار "ستارلينك" يتجول فوق الشفق القطبي

كتب- مصراوي:

التقط رائد الفضاء الأمريكي "دون بيتيت" صورا وفيديوهات مذهلة لأقمار "ستارلينك" الصناعية التابعة لشركة سبيس إكس، تظهر فيها الأقمار وهي تلمع بسطوع ينافس كوكب المشتري، مع أضواء الشفق القطبي الأخضر تتوهج في الخلفية.

وقال بيتيت في تعليقه على موقع "إكس": "كانت مجموعة ستارلينك مرئية للغاية، وكان العديد منها ساطعا مثل كوكب المشتري"، مضيفا أن الأقمار كانت تومض لمدة تتراوح بين ثانية وعشر ثوان، في مشهد نادر جمع بين الجمال البصري والعلمي.

مقارنة علمية للسطوع

يبلغ سطوع كوكب المشتري في سماء الليل حوالي -٢ قدرا ظاهريا، مما يجعله من ألمع الأجرام السماوية وبالمقارنة، يتراوح سطوع ألمع النجوم بين ٢ و-٢ قدرا ظاهريا، بينما تصل الزهرة إلى -٤ والشمس إلى -٢٦.

مخاوف علماء الفلك من التوسع الفضائي

رغم الجمال البصري للظاهرة، إلا أنها تثير قلقا في الأوساط العلمية حيث يحذر الفلكيون من أن سطوع أقمار ستارلينك قد يتداخل مع عمليات الرصد الفلكي، كما أن زيادة عدد الأقمار الصناعية يرفع من خطر الاصطدامات والحطام الفضائي.

أبعاد المشروع وتأثيراته البيئية

يتألف مشروع ستارلينك حاليا من حوالي 8600 قمر صناعي عامل، وتطمح سبيس إكس إلى زيادة العدد إلى 42 ألفا وقد أثار العلماء مخاوف من أن عودة هذه الأقمار إلى الغلاف الجوي قد تخلف آثارا معدنية تؤثر على المناخ.

جهود التخفيف من الآثار السلبية

استجابةً لهذه المخاوف، قامت سبيس إكس بتعديل انعكاسية بعض أقمارها الصناعية، وتؤكد الشركة على قدرتها على توجيه الأقمار وتصحيح مسارها عند الحاجة. كما تواصل العمل على تطوير حلول تقلل من تأثير الأقمار على البيئة الفضائية.



