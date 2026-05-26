وظفت المنظومة الصحية في السعودية التقنيات الذكية لخدمة الحجاج من مختلف الجنسيات والثقافات خلال الموسم الحالي عبر إطلاق "روبوت وقاية" التوعوي الذي يقدم إرشادات صحية بأكثر من 97 لغة.

يقدم "روبوت وقاية" محتوى توعويا وإرشاديا للحجاج على مدار الساعة، يشمل التوعية بطرق الوقاية من الإجهاد الحراري والإصابات، والإرشادات المرتبطة بالحفاظ على الصحة العامة أثناء أداء مناسك الحج، إلى جانب نشر الممارسات الصحية السليمة.

تأتي هذه الخطوة ضمن مسارات الابتكار والتحول الرقمي التي تعتمدها المملكة لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للحجاج، وتسهيل إيصال الرسائل الصحية والتوعوية بوسائل تفاعلية متعددة اللغات.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى توزيع الروبوتات في المواقع الحيوية، وهي: "ساحات المسجد النبوي وساحات مسجد قباء بالمدينة المنورة، ومحطة القطار بمكة المكرمة، إضافة إلى صالة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة".

ويعكس توظيف "روبوت وقاية" والتقنيات الذكية في التوعية الصحية لملايين الحجاج، مستوى التقدم الذي وصلت إليه المملكة في إدارة الخدمات الصحية خلال التجمعات البشرية الكبرى، بما يعزز مكانتها العالمية الرائدة في مجال طب الحشود، عبر منظومة صحية متكاملة تجمع الابتكار وسرعة الاستجابة وكفاءة الرعاية المقدمة للحجاج.

وتنسجم هذه الجهود مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المنبثقين عن رؤية المملكة 2030، وفقا لروسيا اليوم.