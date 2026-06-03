أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى "سنتكوم" عن فشل موجة جديدة من الطائرات المسيرة الإيرانية في استهداف القوات الأمريكية في الكويت الليلة الماضية.

قالت القيادة في بيان لها، اليوم الأربعاء، على منصة "إكس"، إن الطائرات المُسيّرة حاولت مهاجمة أهداف أمريكية، لكنها لم تتمكن من إصابة أي من أهدافها المقصودة.

وأكدت أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها تمكنت من إسقاط عدد من تلك الطائرات، مشددة على أنه لم يصب أي من الأفراد أو الأصول الأمريكية بأذى.

وأمس الثلاثاء، قالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي إن "الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية".

ونوّهت رئاسة الأركان في بيان على منصة "إكس" أن "أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية"، داعية "الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة"، وفقا لروسيا اليوم.