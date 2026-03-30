يتطلع عشاق التقنية لإطلاق السلسلة الجديدة من هواتف Razr التي طورتها موتورولا لتكون من بين أفضل الهواتف الذكية القابلة للطي من حيث الأداء والمواصفات.

تبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الأبرز من سلسلة الهواتف الجديدة من موتورولا سيكون جهاز Razr 70 Ultra، والذي أتى كنسخة مطورة عن هواتف Razr 60 Ultra.

ومن المقرر أن يحصل الهاتف على هيكل أنحف وأكثر أناقة، إذ يأتي بأبعاد (7.8/171/74.1) ملم وهو مفتوح على مصارعيه، بينما تصبح أبعاده (15.8/74.1/88.0) ملم عند طيه.

تظهر بعض الصور التي سرّبت لهذا الجهاز وجود زر Moto AI على الجانب الأيسر من إطار هيكله، بينما توجد أزرار التحكم بالصوت وزر الطاقة على جانب هيكله الأيمن، أما الجزء السفلي فيحتوي على مايكروفون، ومكبر صوت، ومنفذ لبطاقة SIM، ومنفذ USB-C.

تشير التسريبات أيضا إلى أن هاتف Razr 70 Ultra سيأتي بشاشة داخلية بحجم 7 بوصات، وشاشة خارجية بحجم 4 بوصات، وسيعمل على الأرجح بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 المتطور، وسيحصل على كاميرات تؤمن للمستخدم توثيق صور وفيديوهات عالية الدقة، وفقا لروسيا اليوم.