أعلنت vivo عن حاسبها الجديد المنافس لأفضل حواسب أندرويد اللوحية المطروحة حاليا.

حصل حاسب iQOO Pad6 Pro على هيكل مصنوع من الألمنيوم الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (297/199.8/6.2) ملم، وزنه 663 ج، وجهّز بلوحة مفاتيح خارجية وقلم ذكي للكاتبة والرسم على الشاشة والتحكم بالتطبيقات.

شاشته أتت IPS LCD بمقاس 13.2 بوصة، دقة عرضها (2512/3840) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، كثافتها تعادل 348 بيكسل/الإنش تقريبا، وسطوعها يصل على 1200 nits.



يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات OriginOS 6، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 840، وذواكر وصول عشوائي 8/12/16 جيجابايت، وذواكر داخلية 256/512 جيجابايت.

كاميرته الأساسية أتت بدقة 13 ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميجابيكسل، ولها القدرة على توثيق فيديوهات FHD.

زوّدته Vivo بثمانية مكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذ USB Type-C 3.2، وتقنية Bluetooth 5.4، وبطارية بسعة 13000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 66 واط، وتؤمن هذه البطارية ميزة الشحن العكسي للهواتف والأجهزة الذكية المحمولة باستطاعة 5 واط، وفقا لروسيا اليوم.