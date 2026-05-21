قالت سلطات ولاية نيو مكسيكو، إن 3 أشخاص لقوا حتفهم، بينما خضع 10 من المسعفين للعلاج بعد تعرضهم لمادة مجهولة، عقب استدعائهم إلى منزل للاشتباه في تناول جرعة زائدة من المخدرات.

أضافت شرطة ولاية نيو مكسيكو، أن 3 من بين 4 أشخاص عثر عليهم فاقدي الوعي داخل المنزل قد ماتوا، بينما يتلقى الشخص الرابع العلاج في أحد مستشفيات مدينة ألبوكيركي.

وخلال عملية الاستجابة، أوضحت السلطات، أن 18 من أفراد فرق الطوارئ تعرضوا للمادة وبدأوا يعانون من أعراض شملت الغثيان والدوار.

وتم نقل جميع أفراد الاستجابة الأولية إلى مستشفى جامعة نيو مكسيكو، إذ وضعوا في الحجر الصحي ويخضعون للمراقبة.

وقدمت فرق المواد الخطرة التابعة لإدارة الإطفاء والإنقاذ في ألبوكيرك المساعدة في موقع الحادث في ماونتن إير، وهي منطقة ريفية شرق ألبوكيركي، في محاولة لتحديد المادة المتسببة في الواقعة.

وقال الضابط ويلسون سيلفر من شرطة ولاية نيو مكسيكو: "يعتقد المحققون حاليا أن المادة قد تنتقل عن طريق التلامس، ولا يعتقدون أنها تنتقل عبر الهواء".

وأكد مسؤولو بلدة ماونتن إير: "عدم وجود أي تهديد على العامة، وأنه تم تطويق المنزل بسياج أمني"، وفقا لروسيا اليوم.