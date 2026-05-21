أفاد المكتب الروسي لمنظمة الصحة العالمية، أن الإصابة بفيروس إيبولا لا تحدث إلا من خلال الاتصال المباشر بدم المريض أو سوائله، أو عبر الأسطح والأدوات الملوثة.

أضاف: "لا تنتقل العدوى من شخص لآخر إلا عبر الاتصال المباشر بدم أو سوائل جسم شخص مريض أو متوف بسبب إيبولا، أو من خلال الأدوات والأسطح الملوثة بهذه السوائل مثل الدم والبراز والقيء".

وأوضح: "لا يمكن للأشخاص نقل العدوى لغيرهم قبل ظهور الأعراض، كما أن الفيروس لا ينتقل عبر الهواء".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت في وقت سابق أن تفشي الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

ويقع مركز تفشي فيروس إيبولا الحالي في مقاطعة إيتوري شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، على الحدود مع أوغندا، وتلقت السلطات الصحية الكونغولية أولى المؤشرات التحذيرية في 5 مايو، لكن الخبراء يعتقدون أن الفيروس ربما كان منتشرا بين السكان المحليين لعدة أسابيع قبل ذلك، وفقا لروسيا اليوم.