إعلان

بعد تحذير الصحة العالمية.. ما هي طرق انتقال عدوى فيروس إيبولا؟

كتب : وكالات

02:23 ص 21/05/2026

فيروس إيبولا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفاد المكتب الروسي لمنظمة الصحة العالمية، أن الإصابة بفيروس إيبولا لا تحدث إلا من خلال الاتصال المباشر بدم المريض أو سوائله، أو عبر الأسطح والأدوات الملوثة.

أضاف: "لا تنتقل العدوى من شخص لآخر إلا عبر الاتصال المباشر بدم أو سوائل جسم شخص مريض أو متوف بسبب إيبولا، أو من خلال الأدوات والأسطح الملوثة بهذه السوائل مثل الدم والبراز والقيء".

وأوضح: "لا يمكن للأشخاص نقل العدوى لغيرهم قبل ظهور الأعراض، كما أن الفيروس لا ينتقل عبر الهواء".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت في وقت سابق أن تفشي الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

ويقع مركز تفشي فيروس إيبولا الحالي في مقاطعة إيتوري شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، على الحدود مع أوغندا، وتلقت السلطات الصحية الكونغولية أولى المؤشرات التحذيرية في 5 مايو، لكن الخبراء يعتقدون أن الفيروس ربما كان منتشرا بين السكان المحليين لعدة أسابيع قبل ذلك، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتقال عدوى فيروس إيبولا فيروس إيبولا انتشار إيبولا انتشار فيروس إيبولا الصحة العالمية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"فستان جريء وشفاف".. مصممة أزياء تعلق على إطلالة هيفاء وهبي
الموضة

"فستان جريء وشفاف".. مصممة أزياء تعلق على إطلالة هيفاء وهبي
"45 غرزة".. شقيقة مسلم تعلن إصابته في مشاجرة مع زوجته
زووم

"45 غرزة".. شقيقة مسلم تعلن إصابته في مشاجرة مع زوجته
"4 مرات في 90 دقيقة".. كيف تغيير ترتيب الدوري المصري بتغيير النتائج؟
رياضة محلية

"4 مرات في 90 دقيقة".. كيف تغيير ترتيب الدوري المصري بتغيير النتائج؟

غائب منذ 35 عاما.. معتمد جمال يسجل رقما تاريخيا مع الزمالك في بطولة الدوري
رياضة محلية

غائب منذ 35 عاما.. معتمد جمال يسجل رقما تاريخيا مع الزمالك في بطولة الدوري
اليوم بدء تشغيل القطارات الإضافية لعيد الأضحى 2026 - مواعيد الرحلات
أخبار مصر

اليوم بدء تشغيل القطارات الإضافية لعيد الأضحى 2026 - مواعيد الرحلات

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان