بدأ عدد من مستخدمي "يوتيوب" خلال الأيام الماضية في الإبلاغ عن ظهور فواصل إعلانية طويلة تصل إلى 90 ثانية أثناء مشاهدة المحتوى عبر أجهزة التلفاز، مقارنة بالإعلانات السابقة التي كانت لا تتجاوز 30 ثانية.

وأشار مستخدمون إلى أن هذه الإعلانات غير قابلة للتخطي في بعض الحالات، ما أثار موجة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

رد رسمي يثير التساؤلات

وردا على هذه الادعاءات، قالت حسابات الدعم الرسمية التابعة لمنصة YouTube عبر منصة "إكس" إن التطبيق لا يستخدم حاليا إعلانات غير قابلة للتخطي مدتها 90 ثانية، كما لا يجري اختبار هذا النوع من الإعلانات في الوقت الراهن.

لكن المنصة أضافت أنها "تبحث في الأمر بشكل أعمق"، دون توضيح المقصود تحديدًا، وهو ما اعتبره البعض ردًا غير حاسم.

روايات متطابقة من مستخدمين

تداول مستخدمون منشورات متشابهة، تضمنت لقطات شاشة لواجهة الإعلانات، تشير إلى ظهور عد تنازلي يتجاوز 90 ثانية قبل إمكانية التخطي.

هذه الروايات المتكررة زادت من حالة الغموض حول ما إذا كانت المشكلة تقنية أم تغييرا فعليا في نظام الإعلانات.

غياب تفسير واضح

ورغم نفي الشركة اختبار إعلانات طويلة، فإنها لم تقدم تفسيرا مباشرا لسبب ظهور هذه البلاغات المتكررة، ما فتح باب التكهنات حول احتمال وجود خلل تقني أو تجربة محدودة لم تُعلن رسميا.

ويرى مراقبون أن الرد لو كان خللًا تقنيًا، لكان من المتوقع أن يتم توضيحه بشكل مباشر بدلًا من الإشارة إلى "دراسة الأمر".