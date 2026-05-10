حمدي عز: مصر بيئة خصبة للاستثمار السياحي وعوائد واعدة للمستثمرين

كتب : محمد أبو بكر

10:18 م 10/05/2026

المتحف المصري الكبير

أكد حمدي عز، نقيب السياحيين، أن النقابة تعمل خلال الفترة الحالية على الارتقاء بالعاملين في القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن تطوير الخبرات لا يتوقف في ظل ما يشهده القطاع من تطور غير مسبوق، سواء في شركات السياحة أو قطاع الفنادق والخدمات السياحية المختلفة.

وقال نقيب السياحيين، في فيديو نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، بعنوان: “الخبرات لا تتوقف.. نقيب السياحيين يوجه رسالة إلى العاملين في قطاع السياحة”، إن عملية التطوير والارتقاء بالعاملين يجب أن تكون مستمرة لمواكبة التغيرات المتسارعة داخل القطاع.

وأوضح أن النقابة تمتلك لجنة تدريب متطورة تعمل على تقديم برامج تدريبية مستمرة للعاملين، بهدف رفع كفاءتهم وتحسين مستوى الأداء بما ينعكس بصورة إيجابية على جودة الخدمات المقدمة للسائحين، ويسهم أيضًا في دعم المستثمرين داخل القطاع السياحي.

وأشار إلى أن مصر تُعد من الدول الجاذبة للاستثمار السياحي، في ظل ما يشهده القطاع من اهتمام ودعم متواصل من الدولة، مؤكدًا أن السياحة أصبحت أحد أدوات الدبلوماسية الناعمة المهمة خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن الدولة تستهدف زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، وهو ما يتطلب ضخ استثمارات كبيرة في الفنادق والمطاعم والخدمات السياحية المختلفة، مؤكدًا أن السوق المصرية تمثل بيئة خصبة لتحقيق عوائد قوية للمستثمرين في ظل الخبرات الكبيرة التي تمتلكها مصر في المجال السياحي.

السياحة الاستثمار السياحي نقيب السياحيين

