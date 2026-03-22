يعمل تطبيق واتساب، التابع لشركة ميتا، على تطوير ميزة جديدة لمستخدمي نظام أندرويد تتيح التحكم بشكل أكبر في خصوصية المحادثات، من خلال إمكانية اختفاء الرسائل تلقائيا بعد قراءتها.

وتهدف الميزة المرتقبة إلى منح المستخدمين مرونة أكبر في تحديد مدة بقاء الرسائل، بما يعزز من حماية البيانات الشخصية والمعلومات الحساسة داخل الدردشات.

ميزة تطبيق واتساب

وبحسب موقع WABetaInfo المتخصص في رصد تحديثات التطبيق، سيضيف واتساب خيارا جديدا ضمن إعدادات الرسائل ذاتية الاختفاء، يحمل اسم "After reading" أو "بعد القراءة"، ليكون متاحًا بشكل اختياري للمستخدمين.

ويتيح واتساب حاليا إمكانية تفعيل الرسائل المؤقتة مع تحديد مدة اختفائها مسبقا، سواء بعد 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يوما، إلا أن بعض المستخدمين يفضلون خيارات أكثر سرعة، خاصة في الحالات التي تتطلب سرية عالية.

وتشمل هذه الحالات إرسال تحديثات عمل حساسة أو مشاركة معلومات مؤقتة مثل كلمات المرور لمرة واحدة أو رموز التحقق، والتي ينبغي أن تختفي فور الاطلاع عليها.

ميزة اختفاء الرسائل

ومع الميزة الجديدة، ستختفي الرسائل من محادثة المرسل بعد 15 دقيقة من إرسالها، بينما تحذف من جهاز المستلم بعد 15 دقيقة من قراءتها. وفي حال عدم فتح الرسالة، سيتم حذفها تلقائيًا بعد مرور 24 ساعة.

وسيوفر واتساب إمكانية تطبيق هذا الخيار على محادثات محددة أو على جميع الدردشات، بما يمنح المستخدمين تحكما كاملا في إعدادات الخصوصية.

ولا تزال الميزة قيد التطوير حتى الآن، على أن يتم طرحها في تحديث مستقبلي لمستخدمي أندرويد.