كشف تطبيق WhatsApp عن بدء طرح ميزة جديدة تتيح للمستخدمين دعوة أشخاص لا يمتلكون حسابات على التطبيق للانضمام إلى محادثات خاصة، عبر ما يعرف بـ"Guest Chat" أو "محادثة الضيوف".

وتعتمد الميزة على إنشاء رابط دعوة يمكن مشاركته مع أي شخص، ليتمكن من الدخول إلى المحادثة مباشرة من خلال متصفح الإنترنت، دون الحاجة إلى تسجيل حساب على WhatsApp.

وبحسب موقع WABetaInfo المتخصص في متابعة تحديثات التطبيق، يمكن إنشاء الرابط من خلال قسم "دعوة صديق" أو من أسفل قائمة جهات الاتصال، ثم مشاركته عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو تطبيقات أخرى.

وعند استلام الرابط، يستطيع المستخدم فتحه عبر الهاتف أو الحاسوب، ليظهر له خياران: تحميل التطبيق أو متابعة المحادثة كضيف. وفي حال اختيار الخيار الثاني، يتم فتح الدردشة من خلال نسخة واتساب ويب داخل المتصفح.

ويبدأ الضيف المحادثة بنفسه بعد الدخول، مع ظهور كلمة "ضيف" داخل واجهة الدردشة لتوضيح أن الحساب غير مسجل رسميا على التطبيق.

ورغم أن الميزة تتيح التواصل بسهولة، فإنها تحافظ على مستوى الأمان، إذ تخضع المحادثات لتشفير شامل بين الطرفين، بما يمنع أي جهة، بما في ذلك التطبيق نفسه، من الاطلاع على محتوى الرسائل.

وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل التواصل مع غير المستخدمين، إلى جانب تعريفهم بخدمات التطبيق، وهو ما قد يشجعهم لاحقًا على إنشاء حسابات دائمة.

ومع ذلك، توفر "محادثات الضيوف" وظائف محدودة، حيث تقتصر على الرسائل النصية فقط، دون دعم المحادثات الجماعية أو إرسال الوسائط مثل الصور والفيديوهات والملصقات والرسائل الصوتية، كما لا تشمل المكالمات الصوتية أو المرئية.

وتنتهي صلاحية المحادثة تلقائيا بعد مرور 10 أيام من عدم النشاط، ما يتطلب إنشاء رابط جديد في حال الرغبة في استئناف التواصل. كذلك، قد لا تصل إشعارات الرسائل الجديدة إلى الضيوف، ما يستدعي متابعة المحادثة يدويًا.

وتتوفر الميزة حاليا لعدد محدود من المستخدمين الذين قاموا بتحديث التطبيق على نظامي iOS وأندرويد، في إطار مرحلة تجريبية، دون إعلان رسمي عن موعد تعميمها على جميع المستخدمين.