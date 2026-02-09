عادت تأشيرات العمرة إلى الإصدار مجددًا بعد توقف استمر لأكثر من 10 أيام، وذلك عقب انتهاء المهلة التي حددتها وزارة الحج والعمرة السعودية لبعض الوكلاء لتوفيق أوضاعهم الفنية والإجرائية على منصة "نسك".

وقال محمد عابد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن التوقف كان مؤقتًا وجزئيًا، وجاء نتيجة ملاحظات تتعلق بمؤشرات الأداء الخاصة بعدد من الوكلاء السعوديين، مؤكدًا أن الوزارة منحتهم مهلة محددة لتصحيح الأخطاء، قبل السماح لهم بالعودة لمزاولة نشاطهم بشكل طبيعي.

وأوضح "عابد" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن منصة "نسك" تعتمد نظام تقييم بالألوان لمتابعة أداء الوكلاء، إذ يشير اللون الأحمر إلى وجود قصور يستوجب الإيقاف المؤقت، بينما يعكس اللون البرتقالي إشغالًا متوسطًا، ويؤكد اللون الأخضر انتظام العمل دون ملاحظات، لافتًا إلى أن هذه المؤشرات تراعي طبيعة البرامج المقدمة سواء كانت اقتصادية أو جماعية أو برامج مميزة مرتفعة التكلفة.

وأشار إلى أن بعض الوكلاء واجهوا مشكلات فنية نتيجة عدم الإلمام الكامل بآليات التعامل مع المنصة، مثل: إدخال بيانات غير مكتملة أو تسجيل رحلات فردية بالمخالفة للضوابط، ما أدى إلى تصنيفهم ضمن الفئة الحمراء وإيقافهم مؤقتًا.

وأكد عضو غرفة شركات السياحة، أن الشركات المصرية المتضررة تعاملت مع الموقف من خلال "عقد التضامن" بين شركات السياحة، وهو إجراء قانوني معتمد يضمن عدم تعطل مصالح الشركات أو الإضرار بالمعتمرين، ويتم العمل به بالتنسيق مع وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة والبنوك المعنية.

وشدد محمد عابد، في ختام تصريحاته، على أن الإقبال على عمرة رمضان يسير بمعدلاته الطبيعية، كما هو معتاد سنويًا، موضحًا أن أكثر البرامج طلبًا هي الرحلات التي تمتد من 15 يومًا وحتى نهاية الشهر، وأن غالبية الشركات أصدرت بالفعل تأشيرات رمضان بعد عودة العمل بشكل منتظم.

