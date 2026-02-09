البنتاجون: قواتنا استولت على ناقلة نفط في المحيط الهندي

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون) أنها استولت القوات الأمريكية، على ناقلة نفط خاضعة للعقوبات في "المحيط الهادي" بعد تعقبها من البحر الكاريبي.

لم يذكر بيان "البنتاجون" على وسائل التواصل الاجتماعي ما إذا كانت السفينة مرتبطة بفنزويلا، التي تواجه عقوبات أمريكية على نفطها وتعتمد على أسطول ظل من الناقلات التي تحمل أعلاما زائفة لتهريب النفط الخام إلى سلاسل التوريد العالمية.

وصرح سمير مدني، المؤسس المشارك لموقع "TankerTrackers.com"في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس"، أن السفينة "أكويلا 2" كانت واحدة من 16 ناقلة على الأقل غادرت الساحل الفنزويلي الشهر الماضي بعد أن ألقت القوات الأمريكية القبض على الرئيس آنذاك نيكولاس مادورو، مضيفا أن منظمته استخدمت صور الأقمار الصناعية والصور على مستوى السطح لتوثيق تحركات السفينة.

ووفقًا للبيانات المرسلة من السفينة اليوم الإثنين، فإن الناقلة "ليست محمّلة حاليا بشحنة من النفط الخام"، وتخضع الناقلة التي ترفع العلم البنمي "أكويلا 2" لعقوبات أمريكية تتعلق بشحن النفط الروسي غير المشروع.

وتُظهر بيانات تتبع السفن، المملوكة لشركة لها "عنوان مدرج" في هونج كونج، أنها قضت جزءا كبيرا من العام الماضي مع إيقاف تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال اللاسلكي الخاص بها، وهي ممارسة تُعرف باسم "الظلام” يستخدمها المهربون عادةً لإخفاء موقعهم.

وأفاد البنتاجون، بأن السفينة "أكويلا 2" كانت تعمل في تحدٍ للحجر الصحي الذي فرضه الرئيس ترامب على السفن الخاضعة للعقوبات في منطقة البحر الكاريبي.