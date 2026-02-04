إعلان

رواتب تصل لـ 15 ألف جنيه.. "العمل" تعلن عن وظائف "أمن وقيادة سيارات"

كتب : أحمد العش

08:00 ص 04/02/2026

وزارة العمل

كتب – أحمد العش:

أعلنت وزارة العمل، ضمن نشرتها الدورية لشهر فبراير 2026، اليوم الثلاثاء، طرح مجموعة من فرص العمل الجديدة في مجالات الأمن والقيادة، في إطار جهود الوزارة لدعم الشباب وتوفير وظائف لائقة ومجزية بالقطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن إحدى المؤسسات الكبرى بمنطقة القطامية تبحث عن شغل 23 وظيفة في التخصصات التالية:

- أمن إداري: 15 فرصة عمل برواتب تتراوح بين 8,000 و10,000 جنيه، ويشترط أن يكون عمر المتقدم بين 25 و45 عامًا، مع خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في المجال.

- سائق: 8 وظائف برواتب تبدأ من 9,000 جنيه وتصل إلى 15,000 جنيه، مع اشتراط أن يكون العمر بين 30 و50 عامًا وخبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات.

- وأشار الإعلان إلى أن الوظائف متاحة للحاصلين على مؤهلات عالية أو متوسطة حسب طبيعة الوظيفة المطلوبة، كما يشترط استيفاء شرط السن الذي يبدأ من 22 عامًا وحتى 45 عامًا لبعض الوظائف.

وأكدت المؤسسة أنها تضمن للمقبولين رقمًا تأمينيًا ومزايا العمل في بيئة مستقرة، لافتة إلى أن مقر العمل يقع في منطقة الكيلو 8 - القطامية - المعادي.

ودعت وزارة العمل الراغبين في التقدم للوظائف والذين تنطبق عليهم الشروط إلى التواصل بسرعة للاستفسار والتقديم عبر الهاتف المخصص: 01099910102.

