إعلان

المكسيك توافق على توفير إمدادات مائية منتظمة للولايات المتحدة

كتب : مصراوي

07:54 ص 04/02/2026

ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلنت مكسيكو وواشنطن التوصل إلى اتفاق لتوريد المكسيك إمدادات مائية سنوية منتظمة للولايات المتحدة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 5% على الواردات المكسيكية إذا لم توفر المكسيك المزيد من المياه، وتفاوضت الدولتان حول هذه القضية لعدة أشهر.

وبموجب الاتفاق الجديد، ستقوم المكسيك بتوريد ما لا يقل عن 350 ألف فدان-قدم من المياه سنويا إلى الولايات المتحدة خلال الدورة الحالية التي تمتد 5 سنوات.

والفدان-قدم هو كمية المياه اللازمة لتغطية فدان واحد من الأرض بعمق قدم واحد.

ويعد التزام المكسيك بتوريد كمية سنوية دنيا تغييرا عن ما تنص عليه معاهدة المياه لعام 1944.

وفقا للمعاهدة الحالية، يجب على المكسيك توريد 1.75 مليون فدان-قدم من المياه للولايات المتحدة من 6 روافد كل 5 سنوات.

والمقدار السنوي المتوسط هو 350 ألف فدان-قدم، لكن الولايات المتحدة اشتكت من أن المكسيك تراكم "ديون مائية" في السنوات الأولى من كل دورة، مما يضر بالمزارعين في تكساس قبل أن تفي لاحقا بالمتطلبات المنصوص عليها في المعاهدة.

بالمقابل، تمنح الولايات المتحدة المكسيك المزيد من المياه من مصادر أخرى أبعد غربا على طول الحدود المشتركة.

ويهدف الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومتين إلى تسوية تواريخ وتوزيع التوريدات المائية المكسيكية، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب إمدادات مائية منتظمة للولايات المتحدة الولايات المتحدة المكسيك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالفيديو- وصلة رقص بين العوضي ورحمة محسن "الأغنية اللي هتدغدغ الدنيا"
زووم

بالفيديو- وصلة رقص بين العوضي ورحمة محسن "الأغنية اللي هتدغدغ الدنيا"
"أوبل وشيفرولية وبي إم دبليو" 70 سيارة تابعة للبنك الأهلي للبيع في مزاد
أخبار السيارات

"أوبل وشيفرولية وبي إم دبليو" 70 سيارة تابعة للبنك الأهلي للبيع في مزاد
شعبة الاتصالات تطرح 3 مقترحات لخفض أسعار الهواتف ومنع التهريب
اقتصاد

شعبة الاتصالات تطرح 3 مقترحات لخفض أسعار الهواتف ومنع التهريب
محامي شيرين عبدالوهاب يكشف حقيقة بيع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي
زووم

محامي شيرين عبدالوهاب يكشف حقيقة بيع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي
موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري والقناة الناقلة
رياضة محلية

موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري والقناة الناقلة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد هبوط الذهب من قمته التاريخية.. من الرابح والخاسر؟ خبراء يوضحون
صور وخرائط.. تقسيم مناطق الإيجار القديم في المنطقة الشمالية بالقاهرة - 8 أحياء
بالروابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية في 17 محافظة بعد اعتمادها رسمياً (تحديث مستمر)
طقس متقلب خلال الـ6 أيام المقبلة.. والأرصاد تحذر من الشبورة بهذا الموعد