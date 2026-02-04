رغد صدام حسين تعلق على اغتيال سيف الإسلام القذافي.. ماذا قالت؟



وكالات

أدانت رغد صدام حسين اغتيال سيف الإسلام القذافي واصفة الحادث بالعمل الإرهابي الجبان، وأعربت عن تعازيها لذويه.

وكتبت رغد صدام حسين في حسابها على منصة "إكس": "أُدين وأستنكر جريمة اغتيال أخي الشهيد المغدور سيف الإسلام القذافي، الذي استُهدف بعمل إرهابي جبان".

وأضافت: "أتقدم بخالص العزاء لأختي ورفيقة دربي عائشة، وإخوتي محمد والساعدي وهنيبال، والحاجة صفية، والشعب الليبي، وكل محبي ورفاق الأخ سيف رحمه الله".

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أعلن عبد الله عثمان، ممثل سيف الإسلام القذافي، مقتل الأخير في مقر إقامته في الزنتان.

وقال محمد عبد المطلب الهوني، المستشار الأسبق لسيف القذافي، في منشور على صفحته بـ"فيسبوك": "لقد امتدت يد الغدر واغتالت رجلا أحب ليبيا وحلم بازدهارها ونهضتها، إنه سيف الإسلام القذافي"، في إشارة صريحة إلى تعرضه لعملية اغتيال.

وقد أظهرت المعاينة الأولية تعرض سيف الإسلام لإصابات بأعيرة نارية أدت إلى وفاته مما عزز فرضية وجود شبهة جنائية في الحادثة وبدأ فريق التحقيق بجمع الأدلة لتحديد المشتبه في تورطهم وفقا لما ذكرته روسيبا اليوم.