الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

بيراميدز

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00

الزمالك

كأس ملك أسبانيا

فالنسيا

- -
22:00

أتلتيك بلباو

كأس إيطاليا

إنتر ميلان

- -
22:00

تورينو

موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري والقناة الناقلة

كتب : محمد عبد السلام

07:00 ص 04/02/2026
  عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    الزمالك والمصري (23) (1)
  • عرض 19 صورة
    الزمالك والمصري (21) (1)
  • عرض 19 صورة
    الزمالك والمصري (20) (1)
  • عرض 19 صورة
    الزمالك والمصري (29) (1)
  • عرض 19 صورة
    الزمالك والمصري (6) (1)
  • عرض 19 صورة
    الزمالك
  • عرض 19 صورة
    الزمالك
  • عرض 19 صورة
    الزمالك
  • عرض 19 صورة
    الزمالك
  • عرض 19 صورة
    الزمالك
  • عرض 19 صورة
    الزمالك
  • عرض 19 صورة
    الزمالك
  • عرض 19 صورة
    الزمالك أمام بتروجيت في الدوري المصري (5)
  • عرض 19 صورة
    الزمالك أمام بتروجيت في الدوري المصري (6)
  • عرض 19 صورة
    مباراة الزمالك وبتروجيت
  • عرض 19 صورة
    مباراة الزمالك وبتروجيت
  • عرض 19 صورة
    الزمالك أمام بتروجيت في الدوري المصري (2)
  • عرض 19 صورة
    الزمالك أمام بتروجيت في الدوري المصري (3)

يلاقي نادي الزمالك نظيره كهرباء الإسماعيلية، اليوم الأربعاء الموافق 4 فبراير، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر في الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتقام المباراة على ملعب هيئة قناة السويس.

ويدخل نادي الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الرابع برصيد 25 نقطة، بينما يدخل كهرباء الإسماعيلية المباراة وهو يحتل المركز العشرين برصيد 11 نقطة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري والبطولات المحلية، وتذاع المباراة عبر "أون تايم سبورت 1"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية الزمالك اليوم أخبار الزمالك مباراة الزمالك اليوم الزمالك الآن

