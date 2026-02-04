موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع البنك في الدوري المصري

يلاقي نادي الزمالك نظيره كهرباء الإسماعيلية، اليوم الأربعاء الموافق 4 فبراير، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر في الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتقام المباراة على ملعب هيئة قناة السويس.

ويدخل نادي الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الرابع برصيد 25 نقطة، بينما يدخل كهرباء الإسماعيلية المباراة وهو يحتل المركز العشرين برصيد 11 نقطة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري والبطولات المحلية، وتذاع المباراة عبر "أون تايم سبورت 1"