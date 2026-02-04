Oukitel تعلن عن حاسبها المصفح الجديد مع كاميرات رؤية ليلية



وكالات

كشفت Oukitel عن حاسبها اللوحي الجديد الذي جهّز بهيكل شديد المتانة وكاميرات تصوير ليلي ومواصفات تجعله من بين أفضل الأجهزة المحمولة لمحبي السفر والمغامرات.

حصل حاسب Oukitel RT10 Industry على هيكل مقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، ومحمي بطبقات من المطاط والبلاستيك المتين والمعدن، وحصل على مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، وأتي الهيكل بأبعاد (266.5/178/22.5) ملم، ووزنه 1280 ج.

شاشته أتت IPS LCD بمقاس 11 بوصة، دقة عرضها (1200/1920) بيكسل، كثافتها 206 بيكسل/الإنش تقريبا، سطوعها 500 nits، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 5 المقاوم للصدمات والخدوش.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15"، ومعالج Mediatek Dimensity 7400X، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، وذواكر وصول عشوائي 12 جيجابايت، وذاكرة داخلية 512 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

كاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة 64+20+5 ميجابيكسل، فيها عدسة night vision وعدسة macro، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 32 ميجابيكسل.

زوّد الحاسب أيضا بمكبرات صوت عالية الأداء، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وشريحة NFC، ومنفذ USB Type-C, OTG، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية كبيرة بسعة 25000 ميلي أمبير تكفيه لعمل لفترة طويلة بالشحنة الواحدة، ودعمته بشاحن سريع باستطاعة 33 واط، وفقا لروسيا اليوم.