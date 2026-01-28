إعلان

مايكروسوفت تكشف عن الجيل الثاني من شرائحها لـ الذكاء الاصطناعي

كتب : مصراوي

08:25 ص 28/01/2026

مايكروسوفت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات


أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية رسميا إطلاق الجيل الثاني من شرائح الذكاء الاصطناعي "مايا 200"، التي تم تطويرها بتقنية متقدمة بمعمارية 3 نانومترات، لتوفر أداء يفوق المنافسين بثلاثة أضعاف.

وتهدف الشركة من خلال هذا الإطلاق إلى توفير بنية تحتية عالية السرعة لدعم نماذج OpenAI المستقبلية الأكثر تطوراً مثل GPT-5 وخدمات Copilot.

أوضحت "مايكروسوفت"، أن الشريحة الجديدة، التي تحتوي على 140 مليار ترانزستور وذاكرة بسعة 216 جيجابايت، مدعمة بنظام تبريد سائل مخصص للحفاظ على استقرار الأداء.

تأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية الشركة لتعزيز الكفاءة الاقتصادية لأعمال الحوسبة السحابية بنسبة 30% وتقليل الاعتماد على الشرائح الخارجية في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

كما كشفت عن أدوات برمجة تستهدف إحدى كبرى المزايا التنافسية التي تقدمها شركة إنفيديا للمطورين.

تأتي مايا 200 في وقت تنتج فيه شركات الحوسبة السحابية الكبرى مثل مايكروسوفت، وجوجل المملوكة لألفابت، وأمازون ويب سيرفيسز المملوكة لأمازون دوت كوم، وهي من أكبر عملاء إنفيديا، شرائحها الخاصة التي تتزايد منافستها لإنفيديا.

وحظيت جوجل على وجه الخصوص باهتمام عملاء إنفيديا الرئيسيين مثل ميتا بلاتفورمز، التي تعمل عن كثب مع جوجل لسد واحدة من كبرى فجوات البرمجيات بين عروض شرائح الذكاء الاصطناعي من جوجل وإنفيديا.

وقالت مايكروسوفت، إنها ستقدم مع شريحة مايا الجديدة حزمة من الأدوات لبرمجتها.
ويشمل ذلك ترايتون، وهي أداة برمجة مفتوحة المصدر بإسهامات كبيرة من شركة أوبن إيه.آي التي أنشأت روبوت الدردشة ذاع الصيت تشات جي.بي.تي، والتي تتولى نفس مهام كودا، وهي أداة برمجة إنفيديا التي يقول كثير من محللي وول ستريت إنها أكبر ميزة تنافسية لدى الشركة.

وعلى غرار رقائق (فيرا روبين) الرائدة المرتقبة من إنفيديا التي كشفت عنها هذا الشهر، فإن الشريحة مايا 200 من مايكروسوفت تصنعها شركة تايوان سيميكوندكتور مانيوفاكتشورينج كومباني (تي.إس.إم.سي) باستخدام تقنية (3 نانومترات) لتصنيع الرقائق، وستستخدم رقائق ذاكرة ذات نطاق ترددي مرتفع، وإن كانت من جيل أقدم وأبطأ من رقائق إنفيديا التالية، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مايكروسوفت لذكاء الاصطناعي طلاق الجيل الثاني من شرائح الذكاء الاصطناعي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 28-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 28-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
محمد فضل ينشر 18 صورة مع زوجته احتفالا بعيد ميلاده
مصراوي ستوري

محمد فضل ينشر 18 صورة مع زوجته احتفالا بعيد ميلاده

25 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة محمد فضل نجم الأهلي السابق
رياضة محلية

25 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة محمد فضل نجم الأهلي السابق
"أنا الأولوية".. 15 صورة ترصد قصة دعم زوجة مؤمن زكريا له في أزمته الصحية
مصراوي ستوري

"أنا الأولوية".. 15 صورة ترصد قصة دعم زوجة مؤمن زكريا له في أزمته الصحية
25 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة محمد فضل نجم الأهلي السابق
رياضة محلية

25 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة محمد فضل نجم الأهلي السابق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون