بعد تصدره في قوة البطارية.. مواصفات وأسعار Honor Magic 7 Lite

كتب- محمود الهواري:

تصدر هاتف هونر ماجيك 7 لايت قائمة الهواتف الأعلى من حيث قوة البطارية، متفوقا على هواتف مثل Honor X9c وMotorola Edge 60 Pro، وفقا لمنصة DXOMARK المتخصصة في اختبار وتقييم الهواتف الذكية.

هاتف Honor Magic 7 Lite

ويأتي الهاتف باللونين الأسود والأرجواني، ويبلغ طوله 162.8 ملم والعرض 75.5 ملم والسُمك 8 ملم، مع وزن يصل إلى 189 جراما.

ويتميز بمقاومته للغبار ورذاذ الماء وفق معيار IP64، كما يدعم شريحتي Nano SIM بالإضافة إلى الشريحة الإلكترونية eSIM، ويعمل على شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.

يحمل الهاتف شاشة AMOLED بحجم 6.78 بوصة تدعم عرض مليار لون بدقة 1224×2700 بكسل وكثافة 437 بكسل لكل إنش، مع معدل تحديث 120 هرتز ودرجة سطوع تصل إلى 4000 شمعة.

ويعمل بمعالج Snapdragon 6 Gen 1 ثماني النواة بدقة تصنيع 4 نانومتر مع معالج رسومات Adreno 710، ويأتي بذاكرة تخزين داخلية 256 أو 512 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 جيجابايت دون دعم بطاقة تخزين خارجية.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 14 مع واجهة MagicOS 8، ويضم كاميرا خلفية ثنائية بدقة 108 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية مع فتحة عدسة F/1.8 وتثبيت بصري OIS، وكاميرا ثانية بدقة 5 ميجابكسل للتصوير بزاوية واسعة، بينما الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 16 ميجابكسل وتدعم تصوير الفيديو بدقة FHD.

يحتوي الهاتف على بطارية ضخمة بسعة 6600 مللي أمبير من نوع سيليكون كاربون تدعم الشحن السريع بقدرة 66 واط، كما يأتي مزودًا بسماعتين ستيريو تدعم رفع مستوى الصوت حتى 300%، لكنه يفتقر إلى منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم.

ويدعم الهاتف واي فاي إصدار 5 مع خاصية Dual-band وWi-Fi Direct ونقطة اتصال، إلى جانب بلوتوث 5.1 وUSB Type-C مع دعم OTG، ويتميز بمقاومته للسقوط والصدمات والحرارة.

يبدأ السعر العالمي لنسخة 256/8 جيجابايت من 380 دولارا، ولنسخة 512/12 جيجابايت من 410 دولارا، ويصل السعر في مصر إلى 18,354 جنيها.