أسعار ومواصفات Samsung Galaxy A16

يواصل هاتف سامسونج Galaxy A16 (نسخة 4G) جذب الأنظار بفضل شاشته Super AMOLED مقاس 6.7 بوصة بدقة 1080×2340 بكسل ومعدل تحديث 90 هرتز، ما يمنح المستخدمين تجربة مشاهدة أكثر سلاسة ووضوحا.

ويعمل الهاتف بمعالج Mediatek Helio G99 ثماني النواة بدقة تصنيع 6 نانومتر، مع معالج رسومات Mali-G57 MC2، ويأتي بذاكرة تخزين داخلية 128 أو 256 جيجابايت مع خيارات رام 4 أو 6 جيجابايت، مع إمكانية زيادة التخزين عبر بطاقة MicroSD.

ويدعم الهاتف نظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة One UI 6.1، ويضمن 6 سنوات من تحديثات النظام.

ويتميز الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، حيث الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.8، وكاميرا ثانية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير الزوايا الواسعة، وكاميرا ثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الماكرو، مع دعم تصوير الفيديو بجودة 1080P FHD بمعدل 30 إطارًا في الثانية. الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجابكسل بفتحة F/2.0، وتدعم تصوير الفيديو بنفس الجودة.

يأتي الهاتف مزودا ببطارية 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط، مع سماعة Mono ومنفذ سماعات 3.5 ملم.

يدعم الجهاز شبكات 2G و3G و4G، بالإضافة إلى الواي فاي إصدار 5 مع Dual-band وWi-Fi Direct ونقطة اتصال Hotspot، والبلوتوث 5.3 مع دعم LE وA2DP، ومنفذ USB Type-C مع دعم OTG. الهاتف مزود أيضا بنظام تحديد المواقع GPS مع دعم GLONASS وGALILEO وBDS وQZSS، وتقنية الاتصال قريب المدى NFC في بعض الأسواق.

من حيث الحماية، يأتي الهاتف مقاوما للغبار ولرذاذ الماء بمعيار IP54، ويتميز بمستشعرات التسارع والبوصلة ومستشعر التقارب، مع مستشعر بصمة مدمج في زر الطاقة ودعم فتح القفل عبر التعرف على الوجه.

الهاتف متوفر بألوان الأبيض، الرمادي، والأخضر، ويزن 200 غرام مع أبعاد 164.4×77.9×7.9 ملم، بسعر يبدأ من 9,660 جنيها.