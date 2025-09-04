إلزام جوجل بدفع 425 مليون دولار تعويضات لمستخدمين.. ما القصة؟



وكالات

أمرت هيئة محلفين فيدرالية أمريكية، مجموعة جوجل بدفع حوالي 425 مليون دولار تعويضات لحوالى 100 مليون من مستخدميها لجمعها، رغما عنهم، بيانات تتعلق باستخدامهم تطبيقات على هواتفهم الذكية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام.

وفي ختام المحاكمة، خلصت هيئة المحلفين في المحكمة الفدرالية في سان فرانسيسكو إلى أنّ جوجل انتهك خصوصية هؤلاء المستخدمين الذين اختاروا في إعدادات تطبيقاتهم الهاتفية عدم السماح لمحرك البحث العملاق بتتبّع نشاطاتهم على هذه التطبيقات لكنّ الأخير واصل مع ذلك تسجيل بياناتهم.

وسارع عملاق الإنترنت إلى إعلان عزمه على استئناف حكم الإدانة هذا، وفقا للغد.

تعود القضية إلى دعوى جماعية قُدّمت في يوليو 2020، إذ كان المدعون الذين اعترفت المحكمة بحوالي 98 مليونا منهم، عطلوا إعداد النشاط على الويب وفي التطبيقات وإعدادا فرعيا آخر لتتبّع نشاطاتهم على الإنترنت، مما يعني أنهم رفضوا أن يجمع جوجل البيانات الناتجة عن استخدامهم خدماته مثل متصفح كروم، وخرائط جوجل، وأخبار جوجل.

قال محامو المدّعين خلال المحاكمة، إن وعود جوجل وضماناتها المتعلقة بالخصوصية هي أكاذيب سافرة.

وتعليقا على الحكم، قال خوسيه كاستانيدا، المتحدث باسم جوجل، إن هذا القرار يسيء فهم طريقة عمل منتجاتنا، وسوف نستأنفه، مضيفا أن أدوات الخصوصية لدينا تسمح للمستخدمين بالتحكّم في بياناتهم، وعندما يعطّلون التخصيص، فإنّنا نحترم اختيارهم.

وتقول جوجل، إن البيانات التي تجمع بعد تعطيل إعداد التتبع لا تسمح بالتعرف على المستخدمين.

وصدر الحكم بعد محاكمة في سان فرانسيسكو بشأن ادعاءات بأن جوجل على مدار ثماني سنوات دخلت إلى أجهزة المستخدمين المحمولة لجمع بياناتهم وحفظها واستخدامها، منتهكة بذلك ضمانات الخصوصية بموجب إعدادات نشاط الويب والتطبيقات.

وطالب المستخدمون بتعويضات تتجاوز 31 مليار دولار.

ووجدت هيئة المحلفين أن جوجل مسؤولة عن دعويين من أصل ثلاث دعاوى بانتهاك الخصوصية.

وأكد متحدث باسم جوجل الحكم، وسبق أن نفت الشركة أي مخالفات.