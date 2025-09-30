مواصفات هاتف هواوي Pura 80 Ultra بعد تصدره تصنيف كاميرات 2025

تصدر هاتف Huawei Pura 80 Ultra قائمة أفضل الهواتف من حيث أداء الكاميرات لعام 2025 متفوقا على هواتف رائدة أبرزها آيفون 17 برو وذلك وفق تقييم موقع DxOMark المتخصص في اختبار جودة الأجهزة الإلكترونية.

شاشة Huawei Pura 80 Ultra

ويأتي الهاتف مزود بشاشة LTPO OLED بقياس 6.8 بوصة وبدقة +FHD تدعم معدل تحديث متغير حتى 120 هرتز وسطوع يصل إلى 3000 شمعة ما يمنح تجربة مشاهدة غنية بالألوان والتفاصيل كما يحظى بطبقة حماية Kunlun Glass 2 ويدعم تقنية HDR

كاميرات Huawei Pura 80 Ultra

وتأتي كاميرا Huawei Pura 80 Ultra بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر ضخم بحجم 1 إنش وفتحة عدسة متغيرة بينما توفر عدستان بدقة 50 و12.5 ميجابكسل خاصية التقريب البصري باستخدام تقنية العدستين في عدسة واحدة وتأتي الكاميرا الرابعة بدقة 40 ميجابكسل مخصصة للتصوير الواسع أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 13 ميجابكسل وتدعم تصوير الفيديو بجودة 4K.

أداء وبطارية Huawei Pura 80 Ultra

يعتمد الهاتف على معالج Kirin 9020 ثماني النواة من تطوير هواوي مع خيارات تخزين تصل إلى 1 تيرابايت وذاكرة عشوائية 16 جيجابايت كما يضم بطارية بسعة 5700 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 100 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 80 واط إلى جانب الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 20 واط.

ويتميز الهاتف بتصميم أنيق مع إطار من الألومنيوم وظهر زجاجي ويأتي مقاوما للماء والغبار وفق معايير IP68 وIP69 ويتوفر باللونين الأسود والذهبي.