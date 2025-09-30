مواصفات هاتف ''X7d 5G'' الجديد من هونر

(د ب أ)

أعلنت شركة هونر عن إطلاق هاتفها الذكي X7d 5G الجديد، الذي يتمتع بمقاومة رذاذ الماء وفقا لفئة الحماية IP65.

وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الذكي X7d 5G الجديد يأتي بشاشة IPS مقاس 77ر6 بوصة وبدقة وضوح 1610 × 720 بيكسل، مع معدل تحديث صورة 120 هرتز، بينما تبلغ شدة السطوع 850 نيت.

وينبض بداخل الهاتف المعالج كوالكوم Snapdragon 6s Gen 3 ثماني الأنوية مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع دعم شبكة الاتصالات الجوالة 5G الحديثة.

وتحتوي وحدة الكاميرا الخلفية على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8 ومستشعر بدقة 2 ميجابيكسل؛ ويمكن تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 1080 بيكسل، مع كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي بدقة 5 ميجابيكسل.

وتم تزويد الهاتف الجديد ببطارية ضخمة بسعة 6500 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن شحنها عبر منفذ USB-C بقدرة تصل إلى 35 وات.

ويعمل الهاتف الذكي X7d 5G الجديد بنظام التشغيل Magic OS 9.0 المعتمد على جوجل أندرويد 15.

ويبلغ سُمك الهاتف 3ر8 ملم ووزنه 206 جم، ويتوفر باللون Velvet Black وDesert Gold.