آيفون 17.. المواصفات والأسعار المتوقعة قبل الإعلان الرسمي

كتب- محمود الهواري:

مع اقتراب حدث Apple المنتظر في 9 سبتمبر تتزايد التوقعات حول سلسلة iPhone 17 الجديدة.

تتضمن السلسلة طرز iPhone 17 القياسي وiPhone 17 Plus وiPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max مع احتمال ظهور iPhone 17 Air كخيار فائق النحافة قد يحل محل Plus.

الطرز والترقيات المتوقعة

وسيشهد طرز Pro تحسينات كبيرة تشمل معالج A19 Bionic نظام تبريد بغرفة البخار كاميرا تليفوتوجرافية جديدة وتصميم جديد للوحدة الخلفية وشاشة بمعدل تحديث 120 هرتز لكل الطرز مع تقنيات محسنة لكفاءة البطارية والمتانة والأداء.

وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 24 ميجابكسل لكل الطرز مع ترقية محتملة للكاميرا الخلفية في الطرازات Pro بما في ذلك كاميرا مقربة بدقة 48 ميجابكسل وفتحة عدسة ميكانيكية في iPhone 17 Pro Max.

وقد يأتي " iPhone 17 Air " بشاشة 6.7 بوصة وكاميرا خلفية واحدة أو مزدوجة بدقة 48 و12 ميجابكسل

من المتوقع أن يشبه iPhone 17 و17 Plus إصدارات iPhone 16 مع تغييرات طفيفة في شكل وحدة الكاميرا الخلفية بينما ستحتوي طرز Pro على وحدة مستطيلة تمتد بعرض الهاتف لاستيعاب نظام كاميرا محسن خيارات التخزين تتراوح بين 128 جيجابايت و1 تيرابايت مع ألوان متنوعة تشمل اللون البرتقالي لطرازات Pro

معالج آيفون 17

تأتي شريحة A19 للطرازات القياسية وPlus/Air مع تحسينات في الأداء وكفاءة الطاقة وشريحة A19 Pro لطرازات Pro مع دعم ألعاب متقدمة ونظام تبريد بغرفة البخار وذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 12 جيجابايت لطرازات Pro لتعزيز سرعة الاستجابات وتشغيل أدوات Apple Intelligence.

مواعيد حجز آيفون 17

وتبدأ الطلبات المسبقة يوم الجمعة 12 سبتمبر والإطلاق الرسمي في 19 سبتمبر.

الأسعار المتوقعة لآيفون 17

من المتوقع أن يبدأ سعر iPhone 17 القياسي من 799 دولارا أمريكيا، بينما يصل سعر iPhone 17 Plus أو iPhone 17 Air إلى 899 دولارا أمريكيا، ويبدأ سعر iPhone 17 Pro من 999 دولارا أمريكيا، أما iPhone 17 Pro Max فمن المتوقع أن يبدأ سعره عند 1199 دولارا أمريكيا.