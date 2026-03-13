أعرب الدكتور المهندس محمد عبد الغني عن امتنانه العميق بعد ظهور المؤشرات الأولية التي تشير إلى فوزه بمقعد النقيب العام لنقابة المهندسين في مصر، مؤكدًا أن توفيقه كله من الله.

تفاصيل أول تعليق من نقيب المهندسين الجديد

وقال "عبد الغني"في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "في هذه اللحظات التي تشير فيها مؤشرات التصويت في مختلف المحافظات إلى انتصار حاسم لصالحنا، أتوجه بخالص الشكر والتقدير لجميع المهندسين في أنحاء الجمهورية على حرصهم على التعبير عن رأيهم بإيجابية من خلال صناديق الاقتراع، في مشهد ديمقراطي حضاري يليق بمهنتنا العريقة ونقابتنا الكبيرة."

وأضاف أنه يلتزم منذ اللحظة الأولى ببذل أقصى جهده ليكون على قدر الثقة الممنوحة له، مدافعًا عن مصالح المهندسين، وساعيًا لتنفيذ ما ورد في برنامجه الانتخابي من رؤى وأهداف تخدم جموع المهندسين وترتقي بالنقابة.

ووجه الشكر إلى المهندس هاني ضاحي على مشاركته في السباق الانتخابي، مؤكدًا أن بابه سيظل مفتوحًا لجميع الزملاء للعمل المشترك من أجل صالح النقابة.

واختتم المهندس محمد عبد الغني، منشوره بالدعوة إلى طي صفحة الانتخابات وبدء مرحلة جديدة من العمل والبناء لمستقبل أفضل لمهندسي مصر، قائلًا: "عاشت نقابة المهندسين".

