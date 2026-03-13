إعلان

أول تعليق لمحمد عبدالغني بعد تقدمه في المؤشرات الأولية لمقعد نقيب المهندسين

كتب : أحمد العش

10:07 م 13/03/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    نقيب المهندسين الجديد برفقة داعميه في انتخابات النقابة 2026 (2)
  • عرض 9 صورة
    نقيب المهندسين الجديد برفقة داعميه في انتخابات النقابة 2026 (4)
  • عرض 9 صورة
    محمد عبد الغني يعلق على المؤشرات الأولية لفوزه بمقعد نقيب المهندسين
  • عرض 9 صورة
    نقيب المهندسين الجديد برفقة داعميه في انتخابات النقابة 2026 (1)
  • عرض 9 صورة
    نقيب المهندسين الجديد برفقة داعميه في انتخابات النقابة 2026 (6)
  • عرض 9 صورة
    نقيب المهندسين الجديد برفقة داعميه في انتخابات النقابة 2026 (5)
  • عرض 9 صورة
    نقيب المهندسين الجديد برفقة داعميه في انتخابات النقابة 2026 (8)
  • عرض 9 صورة
    نقيب المهندسين الجديد برفقة داعميه في انتخابات النقابة 2026 (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعرب الدكتور المهندس محمد عبد الغني عن امتنانه العميق بعد ظهور المؤشرات الأولية التي تشير إلى فوزه بمقعد النقيب العام لنقابة المهندسين في مصر، مؤكدًا أن توفيقه كله من الله.

تفاصيل أول تعليق من نقيب المهندسين الجديد

وقال "عبد الغني"في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "في هذه اللحظات التي تشير فيها مؤشرات التصويت في مختلف المحافظات إلى انتصار حاسم لصالحنا، أتوجه بخالص الشكر والتقدير لجميع المهندسين في أنحاء الجمهورية على حرصهم على التعبير عن رأيهم بإيجابية من خلال صناديق الاقتراع، في مشهد ديمقراطي حضاري يليق بمهنتنا العريقة ونقابتنا الكبيرة."
وأضاف أنه يلتزم منذ اللحظة الأولى ببذل أقصى جهده ليكون على قدر الثقة الممنوحة له، مدافعًا عن مصالح المهندسين، وساعيًا لتنفيذ ما ورد في برنامجه الانتخابي من رؤى وأهداف تخدم جموع المهندسين وترتقي بالنقابة.
ووجه الشكر إلى المهندس هاني ضاحي على مشاركته في السباق الانتخابي، مؤكدًا أن بابه سيظل مفتوحًا لجميع الزملاء للعمل المشترك من أجل صالح النقابة.
واختتم المهندس محمد عبد الغني، منشوره بالدعوة إلى طي صفحة الانتخابات وبدء مرحلة جديدة من العمل والبناء لمستقبل أفضل لمهندسي مصر، قائلًا: "عاشت نقابة المهندسين".
اقرأ أيضًا:
مؤشرات أولية.. فوز محمد عبدالغني بمنصب نقيب المهندسين

وزيرا الكهرباء والري يدليان بصوتيهما بجولة الإعادة لانتخابات نقابة المهندسين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات نقابة المهندسين المهندس محمد عبد الغني مقعد نقيب المهندسين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حرائق ودمار واسع في إسرائيل بسبب صواريخ إيرانية- فيديو وصور
شئون عربية و دولية

حرائق ودمار واسع في إسرائيل بسبب صواريخ إيرانية- فيديو وصور
بالصور.. غلق باب التصويت في جولة الإعادة بانتخابات المهندسين وبدء أعمال
أخبار العقارات

بالصور.. غلق باب التصويت في جولة الإعادة بانتخابات المهندسين وبدء أعمال
مصر والبنك الدولي يستعرضان مقترح “ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية” لجذب
أخبار مصر

مصر والبنك الدولي يستعرضان مقترح “ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية” لجذب
ارتفاع الذهب وصعود الدولار.. الأسواق تترقب انطلاقة الأسبوع الجديد.. (الاقتصاد
أخبار وتقارير

ارتفاع الذهب وصعود الدولار.. الأسواق تترقب انطلاقة الأسبوع الجديد.. (الاقتصاد
كيف تحوّل كوب الشاي إلى قنبلة صحة؟.. طبيب يكشف
سفرة رمضان

كيف تحوّل كوب الشاي إلى قنبلة صحة؟.. طبيب يكشف

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"استفزاز لمشاعر المسلمين".. الأزهر الشريف يدين إغلاق المسجد الأقصى في رمضان
تعرف على موعد إجازة عيد الفطر 2026 للقطاعين الحكومي والخاص
"إفطار المطرية" على مائدة عمدة نيويورك.. بطل القصة يكشف السر لمصراوي