أطلق متحف شرم الشيخ ثاني فعاليات معسكره الشتوي (الكامب الشتوي 2)، مقدماً تجربة تعليمية تفاعلية لطلاب المدارس، تمزج بين المتعة المعرفية وربط الأجيال الناشئة بالحضارة المصرية القديمة.

وصرح محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، بأنه جرى تنظيم ورشة عمل فنية لذوي الهمم "قادرون باختلاف" بمدرسة "جيل أكتوبر الابتدائية"، تحت عنوان (القط في مصر القديمة.. الرمز والزخرفة)، وتناولت الورشة المكانة الرمزية والقدسية للقطط في التاريخ المصري القديم، مع ربط هذا المحتوى بسيناريو العرض المتحفي والمقتنيات الأثرية الفريدة التي يضمها المتحف.

وأوضح مدير المتحف أن الورشة لم تقتصر على الجانب النظري، بل تضمنت نشاطاً تطبيقياً لتدريب الأطفال على رسم القطط بخطوط بسيطة على ورق البردي، وتلوينها بزخارف هندسية متكررة، مما ساهم في تعريفهم بمفهوم "الرمزية" في الفن المصري القديم بطريقة مبسطة وممتعة.

حصص متحفية لتنمية التفكير

وأشار حسنين إلى أن الإدارة حرصت على تفعيل "الحصص المتحفية" من خلال أنشطة تعزز مهارات الملاحظة والتحليل لدى الطلاب، عبر طرح أسئلة تحفيزية ومهام عملية تنمي قدراتهم على الاكتشاف، وهو ما لاقى تفاعلاً كبيراً من المشاركين.

يُذكر أن الفعالية الأولى للكامب الشتوي كانت قد ركزت أيضاً على قيمة القطط في الحضارة القديمة، وشملت تزيين نماذج لتماثيل القطط لتعزيز مهارات التفكير البصري وتحفيز الإبداع لدى الطلاب.

واختتم مدير المتحف تصريحاته مؤكداً أن إدارة المتحف تواصل تقديم فعاليات المعسكر بمحتوى متجدد يهدف إلى تنمية المهارات، انطلاقاً من رؤية وزارة السياحة والآثار بأن المتحف ليس مجرد مخزن للقطع الأثرية، بل هو "مساحة معرفة حية" تساهم في بناء العقول وتشكيل الهوية.