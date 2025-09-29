تحذير من بيل جيتس: الذكاء الاصطناعي يهدد مستقبل هذه المهن (تعرف عليها)

كشف المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، بيل جيتس، عن المهن الأكثر عرضة للاختفاء خلال العقد المقبل مع صعود الذكاء الاصطناعي، موضحا أن التقنية الجديدة ستغير شكل العمل والحياة في السنوات المقبلة.

وأضاف جيتس خلال ظهوره في برنامج The Tonight Show مع جيمي فالون، حيث كان يروج لمذكراته الجديدة Source Code، أن الذكاء الاصطناعي "سيحل محل الأطباء والمعلمين والعاملين في مجال الصحة العقلية وغيرهم خلال السنوات العشر القادمة"، مشيرا إلى أن العالم مقبل على تحولات عميقة.

وقال جيتس: "العصر الذي وصلنا إليه هو رؤية مفادها أن الحوسبة كانت مكلفة ثم أصبحت مجانية أما العصر الذي بدأناه للتو، فهو أن الذكاء نادر، كما تعلمون، طبيب بارع، ومعلم بارع.

ومع الذكاء الاصطناعي، خلال العقد القادم، سيصبح ذلك مجانيا أمر شائع، أليس كذلك؟ نصائح طبية رائعة، ودروس خصوصية رائعة".

وأضاف أن التقنية الجديدة ستسهم في حل مشاكل النقص في الكفاءات الطبية والنفسية والتعليمية، لكنه حذر من أن هذا التطور "يجلب معه الكثير من التغيير"، متسائلا: "كيف ستكون الوظائف؟ وهل سنعمل يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع فقط؟".

البشر ودورهم في المستقبل

وتابع جيتس أن الدور البشري سيتراجع في كثير من المجالات، مؤكدا أن السؤال لم يعد "هل سيحدث ذلك؟" وإنما "كيف سنتعامل معه؟".

وعندما سأله فالون: "هل سنظل بحاجة إلى البشر؟"، أجاب: "ليس في معظم الأمور"، لكنه استدرك قائلا: "سوف نقرر في النهاية ما هو الدور المستمر للبشر".

وضرب مثالا بالرياضة قائلا: "لن نرغب في مشاهدة الحواسيب تلعب البيسبول، لذا ستبقى بعض الأمور للبشر فقط، لكن فيما يخص التصنيع، والنقل، والزراعة، فمع مرور الوقت، ستكون هذه الأمور بمثابة حلول لمشكلات أساسية".

الجانب الإيجابي للذكاء الاصطناعي

رغم تحذيراته، أبدى جيتس تفاؤله بمستقبل التقنية، موضحا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحدث ثورة في الرعاية الصحية، ومكافحة الأمراض مثل الزهايمر وشلل الأطفال، إلى جانب الابتكارات التي يمكن أن تحسن المناخ العالمي.

وقال: "هناك الكثير من الأعمال الرائعة القادمة، لذا أنا أكثر تفاؤلا حيال ذلك من أولئك الذين لا تتاح لهم فرصة رؤية هذا المسار الابتكاري".