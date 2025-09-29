ديب سيك الصينية تطلق نموذج ذكاء اصطناعي تجريبي جديد

كتب- محمود الهواري:

أطلقت شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة "ديب سيك" أحدث نموذج لها، واصفة إياه بأنه "إصدار تجريبي".

وأوضحت الشركة، التي تتخذ من هانغتشو مقرا لها، أن النموذج الجديد يتميز بكفاءة أعلى في التدريب وسرعة أفضل في معالجة التسلسلات الطويلة من النصوص مقارنة بالإصدارات السابقة، وفقا لتقرير "رويترز"، إذ يحمل النموذج اسم "DeepSeek-V3.2-Exp".

وفي منشور على منتدى "Hugging Face" للمطورين، وصفت "ديب سيك" هذا الإصدار بأنه "خطوة وسيطة نحو بنية الجيل القادم".

يُذكر أن الشركة لفتت الأنظار عالميا في يناير الماضي عندما أطلقت نموذج الذكاء الاصطناعي المفتوح المصدر "R1"، مؤكدة أن تكلفة تدريبه كانت أقل بكثير مقارنة بنماذج الذكاء الاصطناعي التي تقدمها شركات التكنولوجيا الغربية.

وأثار نموذج "R1" صدمة في وادي السيليكون، حيث دفع المستثمرين العالميين إلى بيع أسهم التكنولوجيا بعد شكوكهم في تكاليف تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المعلنة من الشركات الأجنبية.

ومنذ ذلك الحين، قل ظهور الشركة ومؤسسها ليانغ وينفنغ، باستثناء بعض التحديثات الجديدة للمنتجات. وكشفت "ديب سيك" مؤخرًا أن تكلفة تدريب نموذجها البارز "R1" بلغت 294 ألف دولار، أي أقل بكثير من الأرقام التي يعلن عنها منافسوها الأمريكيون.