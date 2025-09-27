10 طرق لتقوية شبكة هاتفك المحمول حتى في الأماكن التي لا توجد بها تغطية

يعاني الكثير من ضعف الشبكة على هواتفهم المحمولة، ما قد يؤدي إلى انقطاع المكالمات، وبطء التصفح، وضعف الاتصال بالإنترنت.

وبحسب موقع Mobile Signal Guru، المتخصص في تقديم حلول عملية لتحسين جودة وقوة إشارة الشبكة على الهواتف المحمولة، يوجد بعض الطرق البسيطة التي يمكن أن تحدث فرقا كبيرا في جودة استقبال الهاتف.

1 - تحديد مناطق الإشارة الضعيفة

ابدأ بتحديد نقاط ضعف الإشارة أو المناطق الضعيفة في منزلك أو مكتبك، إذ يمكن استخدام بعض التطبيقات معرفة أماكن قوة وضعف الشبكة، مما يساعدك على اختيار الحل الأمثل لتحسين الإشارة.

2- إعادة تعيين الاتصال باستخدام وضع الطائرة

في بعض الأحيان، يمكن تحسين استقبال الإشارة عن طريق تفعيل وضع الطائرة لبضع ثوانٍ ثم إيقافه، إذ تجعل هذه الطريقة الهاتف يتصل بأقرب برج خلوي متاح، مما يعزز قوة الشبكة.

3- إعادة تشغيل الهاتف وتحديث البرنامج

إعادة تشغيل الهاتف تساعد على إنعاش الاتصال بالشبكة وحل المشاكل البرمجية البسيطة كما أن تحديث نظام تشغيل الهاتف بانتظام يحسن استقرار الشبكة ويزيد جودة الاتصال.

4- التبديل بين نطاقات الشبكة

تتيح معظم الهواتف التبديل بين 2G، 3G، 4G، و5G. في المناطق ذات التغطية الضعيفة، قد يكون الانتقال إلى نطاق مختلف أكثر استقرارا من الاعتماد على شبكة أسرع لكنها ضعيفة.

5- تعديل وضع الهاتف والمكان

طريقة حمل الهاتف وموقعه تؤثر على استقبال الإشارة وذلك بوضع الهاتف عموديا أو على سطح مستوٍ، ويفضل الانتقال بالقرب من النوافذ أو الطوابق العليا لتقليل العوائق والجدران التي تعيق الإشارة.

6- استخدام معزز إشارة الهاتف المحمول

معززات الإشارة تعد من أفضل الحلول لتعزيز الشبكة داخل المباني أو المركبات، إذ تلتقط الإشارة الضعيفة وتضخمها، وتتوفر بأنواع تتوافق مع مختلف شركات الاتصالات.

7- تركيب خلية

الأجهزة الصغيرة مثل الفيمتوسيل أو الميكروسيل تعمل كمحطة صغيرة للاتصال بالإنترنت، وتوفر تغطية محسنة ضمن مساحة محدودة، مما يحسّن استقبال الهاتف في المنزل أو المكتب.

8- مكالمات Wi-Fi

إذا كان مزود الخدمة يدعم مكالمات Wi-Fi، يمكن إجراء المكالمات عبر الإنترنت بدلا من الاعتماد على الشبكة المحمولة، وهو مفيد في المناطق ذات الإشارة الضعيفة.

9- إزالة العوائق والتداخل

الجدران السميكة، الهياكل المعدنية، أو الأجهزة الإلكترونية يمكن أن تعيق الإشارة والانتقال إلى مساحة مفتوحة أو تقليل تداخل الأجهزة يعزز قوة الشبكة.

10- التفكير في مزود خدمة

إذا استمر ضعف الإشارة، قد يكون الحل هو الانتقال إلى مزود خدمة ذو تغطية أقوى أو الترقية إلى باقة تدعم 4G أو 5G للحصول على أداء أفضل.