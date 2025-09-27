بعد مشاكل الكاميرات والخدوش.. عطل جديد يضرب آيفون 17 (تفاصيل)

بدأت شكاوى تظهر على منصات التقنية من مستخدمي هواتف آيفون 17 الجدد بشأن خلل تقني يعيق تحميل وتشغيل مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة من آبل، المعروفة باسم "Apple Intelligence"، ما تسبب في توقف بعض الخصائص منذ اليوم الأول لاقتناء الجهاز.

ووفقا لشهادات المستخدمين، يعطل الخلل خصائص رئيسية مثل إنشاء الوجوه التعبيرية Genmoji، وميزة Image Playground الخاصة بتوليد الصور، وأدوات الكتابة المدمجة في النظام.

وأشارت خدمة الدعم الفني في الشركة إلى علمها بالمشكلة وأكدت أنها تعمل على حلها، لكنها لم تحدد ما إذا كان الإصلاح سيصل عبر تحديث تلقائي أو نسخة جديدة من iOS.

وبينما تمكن بعض العملاء من تجاوز المشكلة بإجراءات بسيطة مثل التبديل بين الواي فاي والبيانات الخلوية أو إعادة ضبط إعدادات الشبكة أو تغيير لغة النظام، فإن آخرين ذكروا أن الحلول التقليدية لم تُجد نفعا رغم إعادة تهيئة الهاتف أو استرجاع نسخة احتياطية من iCloud.

تزامن ذلك مع استعداد آبل لإطلاق تحديث iOS 26.0.1 وطرحها نسخة تجريبية من iOS 26.1 للمطورين والمشتركين في برنامج الاختبار العام، وسط توقعات بأن تتضمن هذه التحديثات حلا نهائيا للمشكلة.

ورغم مخاوف بعض المستخدمين من أن الخلل قد يكون مرتبطا بعيوب في الأجهزة نفسها، تؤكد التقارير أن السبب برمجي ويعود إلى خوادم آبل.

وتعتبر "Apple Intelligence" أبرز تحديث برمجي في تاريخ هواتف آيفون منذ سنوات، إذ تقدم تجربة شخصية قائمة على الذكاء الاصطناعي وتحسينات واسعة على "سيري" وأدوات إنشاء النصوص والصور، ما يجعل تعطل هذه المزايا في بداية الإطلاق عاملًا قد يؤثر في انطباع المستهلكين.

ومنذ إطلاق سلسلة آيفون 17 الجديدة في 9 سبتمبر الجاري، ظهرت مجموعة من العيوب التقنية التي أثارت قلق المستخدمين، سواء في الاتصال اللاسلكي أو الكاميرا أو مقاومة الخدش.