كتب- محمود الهواري:

كشف موقع " DXOMARK" المتخصص في تقييم الهواتف الذكية عن قائمة أفضل هواتف 2025 من حيث الأداء والتصوير والبطارية والشاشات.

وتصدر هاتف هونر ماجيك 7 لايت قائمة أفضل الهواتف في فئة البطارية، متفوقا على أبرز المنافسين مثل آيفون وأوبو وشاومي.

ويأتي الهاتف مزودا ببطارية 6600 مللي أمبير من نوع سيليكون كاربون، تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط، ما يمنحه تفوقًا واضحا في استمرارية الاستخدام مقارنة بالهواتف المنافسة.

الكاميرات

في فئة الكاميرات تصدر هاتف هواوي بيورا 80 الترا، الذي يتميز بشاشة LTPO OLED قياس 6.8 بوصة بدقة +FHD، وتدعم معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 3000 شمعة.

ويضم الهاتف نظام كاميرات خلفية رباعي، حيث تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر 1 إنش، فيما تم تخصيص كاميرتين للتقريب البصري بدقة 50 و12.5 ميجابكسل تعملان بتقنية العدستين في عدسة واحدة، والكاميرا الرابعة بدقة 40 ميجابكسل للتصوير بزاوية واسعة، مع كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل.

ويعمل الجهاز بمعالج Kirin 9020 ويحتوي على بطارية بسعة 5700 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 100 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 80 واط، إلى جانب مقاومة للماء والغبار وفق معايير IP68 وIP69.

الشاشات

أما فئة الشاشات، فقد تصدر هاتف جوجل Pixel 10 Pro XL المزود بمعالج Tensor G5 المصنع بدقة 3 نانومتر، ويأتي بشاشة LTPO OLED قياس 6.8 بوصة بدقة +FHD تدعم معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 3300 شمعة.

ويحتوي الهاتف على ثلاث كاميرات خلفية تشمل الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا بيرسكوب للتقريب البصري بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا واسعة بدقة 48 ميجابكسل، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 48 ميجابكسل وبطارية بسعة 5200 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط والشحن اللاسلكي المغناطيسي بقوة 25 واط مع مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP68.

الصوت

وفي فئة الصوت وتجربة الألعاب تصدر هاتف Xiaomi Black Shark 5 Pro المزود بشاشة 6.67 إنش وبدقة 1080x2400 بيكسل، ويعمل بمعالج Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 نانومتر) وذاكرة رام تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين 512 جيجابايت.

ويعتمد الهاتف على نظام التشغيل Android 12 ويضم كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، مع دعم صوتي متقدم لتجربة ألعاب غامرة.