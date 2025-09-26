بعد التجسس على غزة… قرار صادم من مايكروسوفت تجاه جيش الاحتلال

(د ب أ)

أعلنت شركة مايكروسوفت أنها عطلت بعض الخدمات والاشتراكات التي تستخدمها وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي بعد العثور على أدلة على استخدامها خدماتها السحابية لمراقبة مواطني قطاع غزة.

واتخذت الشركة، التي تعد من أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية، هذه الخطوة بعد أن أشار تحقيق داخلي إلى أن وزارة الدفاع الإسرائيلية استخدمت خدمات مايكروسوفت السحابية (آزور) لأغراض المراقبة، وفق ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مصدر مطلع، لم تسمه.

وأضافت الصحيفة أن التحقيق لا يزال جاريا في الشركة.

وصرح رئيس مايكروسوفت براد سميث في منشور على موقع الشركة بأن تحقيق مايكروسوفت استرشد بـ "حماية الخصوصية الراسخة كحق أساسي من حقوق الشركة".