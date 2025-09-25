العثور على مخلوق غامض في "غابة السحاب المحظورة" في بيرو

في اكتشاف مثير، أعلن باحثون عن تحديد نوع جديد من حيوان "الأبوسوم الفأري" الجرابي الصغير، عثر عليه على ارتفاع شاهق داخل منتزه "ريو أبيسيو" الوطني في بيرو، فيما يسلط الضوء على التنوع البيولوجي الفريد لتلك المنطقة النائية.

وأُطلق على النوع الجديد اسم "مارموسا تشاتشابويا" (Marmosa chachapoyas)، تكريما لشعب "تشاتشابويا" القديم الذي سكن تلك الجبال قبل قرون، إذ نشرت النتائج التفصيلية للدراسة في عدد يونيو من مجلة "American Museum Novitates" العلمية.

كان فريق البحث بقيادة الدكتورة سيلفيا بافان، عالمة الأحياء في جامعة "كال بولي هومبولت"، يبحث عن نوع نادر من السناجب في عام 2018 عندما عثر على هذا الكائن غير المتوقع والغامض.

ويتميز الأبوسوم البالغ طوله حوالي 10 سنتيمترات بفراء بني محمر، وعينين كبيرتين، وعلامات على وجهه تشبه القناع.

وصرحت الدكتورة بافان في بيان: "أدركت على الفور أن هذا كان شيئا غير عادي"، مشيرة إلى أن الارتفاع الذي عُثر فيه على الحيوان – 8740 قدماً (2664 متراً) فوق مستوى سطح البحر – يعد غير معتاد بالنسبة لأنواع الأبوسوم الفأري المعروفة.

للتأكد من أن الكائن ينتمي إلى نوع جديد، أمضى الفريق سنوات في تحليل الحمض النووي ودراسة الصفات الجسدية للعينة، ومقارنتها ببيانات مئات العينات الأخرى في متاحف عالمية، إذ أكدت النتائج أنه اكتشاف جديد لم يسجل من قبل.

يقع منتزه ريو أبيسيو الوطني ضمن منطقة "غابة السحاب" في جبال الأنديز الشرقية، وهو موطن لأكثر من 33 موقعاً أثرياً مرتبطاً بشعب تشاتشابويا، الذي عُرف باسم "شعب غابة السحاب".

وتشكل الحديقة ملاذا حيويا لأنواع فريدة مهددة بالانقراض، مثل قرد الصوف أصفر الذيل، مما يبرز الأهمية المزدوجة للمنطقة كتراث إنساني وبيئي لا يقدر بثمن.