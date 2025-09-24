

وكالات

أعلنت شركة SberDevices الروسية، إطلاق مبيعات خاتمها الذكي الذي دعمته بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات مميزة للمستخدم.

يتميز خاتم Sber Smart Ring بدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي GigaChat التي تمكنه من مراقبة المؤشرات الصحية للمستخدم على مدار الساعة طول أيام الأسبوع.

يزن الخاتم 5 جرامات فقط، وصنع من سبائك التيتانيوم التيتانيوم المطلية بتقنية PVD، أما واجهته الداخلية الملامسة لإصبع فصنعت من بوليميرات خاصة لا تسبب الحساسية لتوفير راحة فائقة عند ارتدائه.

جهّز الخاتم ببطارية داخلية يمكنه من العمل 7 أيام بالشحنة الواحدة، وجهّز بمستشعرات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، وبفضل تصميمه المميز يضمن الخاتم تواجد هذه المستشعرات على الإصبع بالقرب من الجلد للحصول على قياسات دقيقة لتلك المؤشرات.

كما حصل Sber Smart Ring على برمجيات وتقنيات تساعده على قياس معدلات النشاط البدني ومعدلات النوم اليومية للمستخدم، وقياس مستويات التوتر والأداء العام للجسم، ويمكن نقل جميع هذه البيانات إلى تطبيق الخاتم الموجود في الهاتف الذكي، إذ يقوم التطبيق بتحليل البيانات وينبه المستخدم في حال اكتشاف أي خلل بمعدل ضربات القلب أو مستويات الأكسجة في الدم، كما يمكن عبر التطبيق التواصل مع خبراء الصحة عبر خدمة SberHealth، وفقا لروسيا اليوم.