سامسونج تطلق التلفاز الذكي Moving Style المحمول

أطلقت شركة سامسونج التلفاز الذكي Moving Style المحمول، والذي يأتي مزودا ببطارية بسعة 69 وات ساعة، والتي تبلغ فترة تشغيلها ثلاث ساعات، مع إمكانية تمديدها بواسطة باور بانك ذات منفذ USB-C وبقدرة لا تقل عن 45 وات.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن التلفاز الذكي Moving Style المحمول يأتي بوزن 2ر5 كجم، ويشتمل على حامل بارتفاع 2ر1 متر، والذي يسمح بوضع التلفاز الذكي في الغرفة بحرية. كما يشتمل التلفاز على مقبض يتيح إمكانية حمله والتنقل به.

ويشتمل التلفاز على شاشة لمسية بحجم 27 بوصة وبدقة وضوح 2560 × 1440 بيكسل، مع معدل تحديث صورة يبلغ 120 هرتز.

ومن خلال دعم نظام التشغيل Tizen وشبكة WiFi 5 يمكن توصيل التلفاز الذكي بالإنترنت مباشرة والوصول إلى خدمات البث المهمة.

وتم تزويد التلفاز الذكي Moving Style المحمول بسماعات ستريو بقدرة 10 وات، كما تتوفر كاميرا ويب قابلة للتركب بشكل منفصل.