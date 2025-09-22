طرق توفير مساحة هاتفك قبل توقف واتساب عن العمل

يوفر تطبيق واتساب إمكانية توفير مساحة على هاتفك لضمان عمل التطبيق بسلاسة ودون توقف.

ويمكن ذلك عبر حذف الوسائط المخزنة أو الدردشات، أو تحرير مساحة على الهاتف نفسه خارج التطبيق، إذ يُلاحظ أن هناك اختلافًا بين المساحة التي يظهرها واتساب والمساحة الفعلية على أجهزة Android، نتيجة اختلاف طريقة حساب التطبيق وطريقة حساب نظام التشغيل.

ولتجنب فقدان أي بيانات مهمة، يُنصح بإجراء نسخة احتياطية للدردشات على حساب Google قبل حذف أي محتوى.

عرض مساحة التخزين ومراجعة العناصر

يمكن معرفة حجم المساحة التي يستهلكها واتساب عبر الدخول إلى الدردشات ثم الإعدادات والتخزين والبيانات و إدارة التخزين، حيث يظهر حجم المساحة المستخدمة في أعلى الشاشة.

ومن خلال هذه الأداة، يمكن مراجعة الملفات الكبيرة أو المكررة أو تلك التي تم إعادة توجيهها عدة مرات، لتسهيل إدارة المساحة على الهاتف.

ويمكن ايضا عرض عناصر الوسائط بحسب حجمها أو ترتيبها الزمني، ومراجعة معلومات كل عنصر ومعرفة الدردشة التي أرسل منها ووقت الإرسال، بالإضافة إلى إمكانية تمييز العنصر بنجمة أو إزالة التمييز.

حذف العناصر وتوفير المساحة

ولحذف عنصر محدد، يتم الدخول إلى إدارة التخزين واختيار الدردشة أو القناة، ثم الضغط مطولًا على العنصر لتحديده، مع إمكانية اختيار عدة عناصر أو حذفها جميعًا دفعة واحدة.

و يمكن حذف النسخ المكررة من العنصر لتوفير مساحة أكبر، مع العلم أن الحذف بهذه الطريقة يكون نهائيًا ولن يمكن استرجاعه من الدردشة، مع بقاء إمكانية ظهور العنصر لدى الآخرين في الدردشة.

استخدام البحث لحذف العناصر الفردية

ويمكن حذف عناصر معينة باستخدام خاصية البحث داخل قائمة الدردشات، واختيار الصور أو الفيديوهات أو المستندات ثم تحديد العنصر المراد حذفه وحذفه.

كما يمكن حذف العنصر من معرض الصور على الهاتف لضمان تحرير مساحة إضافية.

مسح محتويات الدردشة بالكامل

لتوفير مساحة أكبر، يمكن مسح محتويات الدردشة بالكامل، بما في ذلك الوسائط والروابط والملفات والرسائل.

ويُلاحظ أن مسح محتوى الدردشة لا يحذف الدردشة نفسها أو يخرج المستخدم من المجموعات، وستظل الدردشة موجودة في علامة التبويب حتى يقوم المستخدم بحذفها يدويًا.

تنبيهات انخفاض مساحة التخزين

إذا وصلت مساحة التخزين المتوفرة على الهاتف لمستويات منخفضة جدًا، قد لا يعمل واتساب بشكل صحيح.

وفي هذه الحالة، سيطلب التطبيق من المستخدم توفير مساحة إضافية للاستمرار في الاستخدام.