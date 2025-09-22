إعلان

قرار مثير للجدل.. ساعتان فقط مع الهواتف الذكية يوميا في هذه الدولة

كتب- محمود الهواري:

04:13 م 22/09/2025

الهواتف الذكية

في خطوة تعد الأولى من نوعها باليابان، أقر مجلس مدينة تويواكي الواقعة في محافظة آيتشي، اليوم الإثنين، مرسوما يوصي السكان بالحد من استخدام الهواتف الذكية وأجهزة ألعاب الفيديو وغيرها من الأجهزة الرقمية إلى ساعتين يوميا خارج أوقات العمل والدراسة.

وبحسب وكالة "كيودو نيوز" اليابانية، لا يتضمن المرسوم أي عقوبات على من يتجاوزون هذا السقف الزمني، إلا أنه يأتي في ظل تزايد المخاوف من تأثير التعرض المفرط للتكنولوجيا على الصحة البدنية والنفسية، خصوصا لدى الشباب، إذ من المقرر أن يبدأ تنفيذ المرسوم في الأول من أكتوبر المقبل.

وحذر المرسوم، رغم إقراره بأهمية الأجهزة الذكية في الحياة اليومية، من أن الإفراط في استخدام خدمات البث المرئي والألعاب الرقمية قد يؤدي إلى آثار سلبية، مثل قلة النوم وضعف التفاعل الأسري.

وقال رئيس بلدية تويواكي ماسافومي كوكي لوكالة "كيودو نيوز"، إن المدينة استندت في تحديد المدة الزمنية الموصى بها إلى إرشادات النوم الصحي الصادرة عن وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية، حيث جرى احتساب متوسط وقت الاستخدام في أيام الأسبوع ليكون ساعتين فقط، معتبرا أن تجاوز هذا الحد قد يؤدي إلى اضطرابات النوم.

الهواتف الذكية اليابان

