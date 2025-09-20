وفاة 3 أشخاص بسبب تعطل مكالمات الطوارئ.. ماذا حدث في أستراليا؟

وكالات

كشفت شركة أوبتوس، ثاني أكبر مزود اتصالات في أستراليا، عن تعاونها مع السلطات في تحقيقات رسمية بعد عطل فني كبير في شبكتها أدى إلى تعطل مكالمات الطوارئ لنحو 13 ساعة وأسفر عن ثلاث وفيات مؤكدة.

وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرج وقع العطل أثناء ترقية الشبكة يوم الخميس وأثر على خدمة "Triple Zero" في جنوب أستراليا والإقليم الشمالي وغرب أستراليا.

وأظهرت فحوص المتابعة وفاة رضيع يبلغ من العمر ثمانية أسابيع، وامرأة (68 عاما) ورجل (74 عاما) حاولوا إجراء مكالمات طارئة دون جدوى.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ستيفن رو، في مؤتمر صحفي السبت وهو الثاني خلال يومين، إنه يعتذر مجددًا عن الحادث ويتعهد بـ"التعاون الكامل مع جميع التحقيقات"، وفقا لوكالة رويترز.

الحكومة الأسترالية بدورها وعدت بفتح تحقيق في ما وصفته بـ"تقصير غير مقبول" من الشركة المملوكة لمجموعة الاتصالات السنغافورية.

ويأتي الحادث بعد أقل من عام على تغريم أوبتوس 12 مليون دولار أسترالي لفشلها في تقديم خدمات الطوارئ أثناء انقطاع واسع عام 2023.