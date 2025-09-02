(د ب أ)

أعلنت شركة معدات الاتصالات والشبكات الفنلندية نوكيا اتفاقها مع شركة إكستريم برود باند (إي.بي.بي) وشركة أوبن دي.سي المملوكة للأخيرة بالكامل على تحديث مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة أوبن دي.سي وتحسين أداء أمن شبكات بياناتها في ماليزيا.

وتدعم هذه الشراكة السياسة الوطنية للحوسبة السحابية في ماليزيا، وتلبي الطلب القوي على هذه الخدمات من جانب قطاع البنوك والخدمات المالية، وتجعل إي.بي.بي وأوبون دي.سي بين اللاعبين الرئيسيين في قطاع البنية التحتية الرقمية لماليزيا بحسب بيان نوكيا.

ووفقا للاتفاق سيتم استخدام حلول آي.بي الشبكات التابعة لنوكيا لربط ستة مراكز بيانات ذكاء اصطناعي موجودة بمختلف أنحاء ماليزيا. وستتيح هذه الحلول وجود شبكة مرنة ومؤمنة تتفق مع رؤية إي.بي.بي لـ "الاتصال المبتكر" ومهمة أوبن دي.سي لـ "تنمية مراكز الاتصال في أهم المواقع الاستراتيجية" بماليزيا.

بالإضافة إلى ذلك، وقّعت نوكيا وإي.بي.بي مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حلول مراكز البيانات والشبكات الكمية الآمنة (كيو.إس.إن).

وستركز الشراكة على استراتيجية مشتركة لطرح حلول اتصال الذكاء الاصطناعي في السوق، مع توفير شبكات الحوسبة الكمية الآمنة، وخدمات اتصال المؤسسات، وخدمات ذات قيمة مضافة مثل التكامل متعدد السحابات والحماية من هجمات حجب الخدمة الموزعة (دي.دي.أو.إس).

كما ستجري الشركتان اختبارات مشتركة للتحقق من صحة بوابة مركز البيانات من نوكيا، وشبكة مركز البيانات مع أدوات الأتمتة الموجهة بالأحداث (إي.دي.أي).