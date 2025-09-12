تريدلاين تكشف موعد الحجز المسبق لآيفون 17 في مصر

كتب- محمود الهواري:

أعلنت سلسلة متاجر تريدلاين، الموزع المعتمد لمنتجات "أبل" في مصر، عن بدء الحجز المسبق لهواتف آيفون 17 الجديدة ابتداء من الجمعة 19 سبتمبر 2025 الساعة الخامسة مساء في جميع فروعها، مع إتاحة الحجز أونلاين عبر الموقع الإلكتروني.

موعد حجز آيفون 17 في مصر

وكشفت شركة آبل الثلاثاء الماضي 9 سبتمبر 2025 رسميا عن سلسلة هواتف آيفون 17 الجديدة خلال مؤتمرها السنوي في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، حيث جاءت السلسلة مكونة من أربعة طرازات: آيفون 17، وآيفون 17 بلس، وآيفون 17 برو، وآيفون 17 آير "النحيف".

وتركز الهواتف الجديدة على تحسين الأداء والكاميرات والأمان، إلى جانب إدخال ميزة "فرض سلامة الذاكرة" لتعزيز الحماية ضد برمجيات التجسس، مع تصميمات محدثة وخامات جديدة.

وبدأ الطرح العالمي في أسواق المرحلة الأولى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات والسعودية، فيما يجري فتح باب الحجز المسبق تباعا في باقي الدول.